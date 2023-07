Marcos & Belutti e Vitor Kley fazem feat inédito

Marcos e Belutti finalizam com chave de ouro os lançamentos do projeto “Quebra-Cabeça” ao divulgarem o feat inédito com o cantor Vitor Kley, na faixa “Vale Mais”

Marcos e Belutti finalizam com chave de ouro os lançamentos do projeto “Quebra-Cabeça” ao divulgarem o feat inédito com o cantor Vitor Kley, na faixa “Vale Mais”. O novo trabalho exalta toda a potência e qualidade vocal da dupla, além de ter conquistado mais de 60 milhões de streamings. Com 14 faixas, incluindo quatro inéditas, a íntegra do álbum fica disponível nesta quinta (27) às 21h em todas as plataformas de áudio, e o clipe de “Vale Mais” sai na sexta (28) às 11h no canal da dupla no Youtube. Os videoclipes das demais faixas inéditas “Xonada Indevida”, “Quebra-Cabeça” e “Troca de Prazer”, chegam na plataforma de vídeo nas semanas seguintes, sempre às quintas.

Gravado em São Paulo, “Quebra Cabeça” teve um formato acústico e que deu uma característica intimista ao projeto. Com uma iluminação soft que traz uma textura especial para as imagens e utilizando câmeras de cinemas que nos entregam vídeos em 4K, o resultado do audiovisual é de tirar o fôlego. A direção de vídeo foi de responsabilidade do Bruno Fioravanti e a produção musical de Ray Ferrari.

O projeto contou com as participações especiais de Guilherme & Benuto, na faixa “Cê Namora Eu” que, em apenas um mês, ultrapassa 4 milhões de views no Youtube, João Gomes em “Saudades Digitando” que chega a 7 milhões de visualizações, Vitor Kley, além da dupla Danilo & Davi, de quem Marcos & Belutti são padrinhos. Outras faixas do DVD, como “Depois De Me Usar” passa de 6 milhões de visualizações e “Ninguém Pode Saber” chega a quase 7 milhões de visualizações também.