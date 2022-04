Manu Gavassi anuncia datas de 1ª turnê após BBB

A turnê é a primeira da cantora desde o início da pandemia de coronavírus, que começou no Brasil em março de 2020, e também após sua participação no reality Big Brother Brasil (Globo)

A cantora Manu Gavassi, 29, anunciou nesta sexta-feira (8) a data de sua nova turnê “Eu Só Queria Ser Normal”. As apresentações se iniciam em 22 de julho, e terminam em agosto, no dia 28. Ela fará nove shows, passando por capitais no nordeste, sudeste e sul do país.

O primeiro show será em Natal, no Rio Grande do Norte. Depois, Gavassi passará por Fortaleza (Ceará) no dia 23 de julho, Recife (Pernambuco) em 24 de julho, Campinas (São Paulo) em 29 de julho, São Paulo (SP) no dia 7 de agosto, Rio de Janeiro (RJ) em 14 de agosto, Belo Horizonte (Minas Gerais) no dia 19 de agosto, Porto Alegre (Rio Grande do Sul) em 20 de agosto e finaliza a turnê em Curitiba (Paraná).

Além disso, a cantora prometeu que irá celebrar todos os seus álbuns nas apresentações. “Eu Só Queria Ser Normal celebra todas as minhas fases e todos vocês que, por algum motivo, se identificam comigo, com minha personalidade, minha trajetória, minhas loucuras e minha música”, escreveu.

A turnê é a primeira da cantora desde o início da pandemia de coronavírus, que começou no Brasil em março de 2020, e também após sua participação no reality Big Brother Brasil (Globo). A artista integrou o grupo Camarote na primeira edição do programa que reuniu famosos e anônimos na casa.

“Sejam muito bem-vindos às novas datas para esse nosso tão aguardado encontro. Agora sim, tudo faz sentido”, completou a artista na publicação. Gavassi havia avisado seus fãs na tarde desta quinta-feira (7) que o anúncio oficial seria feito nesta sexta.

Nos comentários da publicação fãs comemoraram a novidade da cantora. “Minha diva pop favorita desde 2009”, escreveu Ana Caetano, do duo AnaVitória. “Finalmente!”, comemorou outra internauta. “Já quero comprar”, disse ainda uma terceira. Nos Stories, Gavassi disponibilizou um link com mais informações sobre a compra dos ingressos.