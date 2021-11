Mano Walter faz show em Ceilândia dia 28 de novembro

O cantor se apresenta na Cavalgada do Seu Zé. Ingressos custam a partir de R$50

O cantor Mano Walter, conhecido como o “Rei da Vaquejada” já tem data para se apresentar no DF. O show do cantor acontece no próximo dia 28, dentro do evento Cavalgada do Seu Zé no Incra 09 na Ceilândia próximo ao garrafão,a partir das 14h.

O cantor promete animar a galera com sucessos como o hit “O que houve?”, gravado com a participação da cantora Marília Mendonça e “Não Deixo Não”.

Os ingressos já estão à venda na Bilheteria Furando a Fila e na CASA DO SEU ZÉ.

SERVIÇO

Cavalgada do Seu Zé

Show com Mano Walter

Onde:Casa do Seu Zé

Endereço:

DF 180 km 04 Incre 9

Ceilândia – DF próximo ao garrafão sentido Brazlândia

Ingressos antecipados:

Pista: R$ 50

Frente Palco: R$ 80

Valores equivalentes a meia entrada segundo lote

Vendas on-line: https://furandoafila.com.br/evento/1828/CAVALGADA_DO_SEU_ZE

Evento não recomendado para