MaCla, Aggin e Margaridas movimentam a cena musical do DF

Artistas lançaram novos singles neste mês de setembro — e ainda tem novidade na próxima semana. Confira detalhes

O mês de setembro vem sendo de muitos lançamentos entre os artistas da OBI, produtora de cultura hip hop do Distrito Federal. Margaridas, Aggin e MaCla têm novidades.

O lançamento mais recente é o da MaCla, referência do R&B no DF. “Quem me Dera”, o terceiro single da carreira da artista, chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (23) e tem clipe previsto para a próxima semana.

Com sample da cantora Vanessa da Mata, a música narra um relacionamento afetivo, transmitindo brasilidade e tendo em sua tônica elementos da MPB. “É uma obra ideal para playlists afetuosas, românticas e vibe chill”, classifica a OBI. A produção é de Terin.

Dois dias antes, na quarta-feira (21), o rapper Aggin lançou “Step Over”, com produção de Jojo Baby. A faixa traz referências do basquete americano, com um visualizer que traz lances do astro Allen Iverson e Aggin em primeiro plano com a camisa do Orlando Magic.

Lançar “Step Over” foi importante para Aggin não só artisticamente falando, mas também no âmbito pessoal. “O termo ‘step over’, ou ‘passar por cima’ na tradução livre, ficou fixado na minha mente e me fez criar um conceito de superar adversidades. Estava há muito tempo sem escrever e decidi atropelar todos os bloqueios que surgiram devido às minhas inseguranças”, conta o artista.

Antes, no dia 9 deste mês, a dupla Margaridas lançou o single ‘Dengo’, um som que ecoa amor, carinho, mimo e cuidado. Na faixa, as cantoras narram um relacionamento em que a paixão e o afeto entre duas mulheres são o centro do enredo. A produção é de Lusca061, artista da Universal Music Group que conta com mais de 9 milhões de streamings em suas músicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Margaridas é uma dupla composta pelas irmãs Maria Paula e Sabrina. Além de “Dengo”, as artistas já lançaram “A Culpa É Minha?”, “Calor”, “Mais Confiante”,“Impulso” e, mais recentemente, “All The Pretty Girls”. O som da dupla mescla pop, Hip Hop, R&B, MPB e afrobeat.

Dia 30 tem mais novidade

Além dos lançamentos de Margaridas, Aggin e MaCla, a produtora OBI guarda mais uma novidade, ainda para o mês de setembro. No dia 30, Kel lançará o segundo EP da carreira. “Sangue Frio” marca um novo momento da carreira artística do cantor. Você poderá ler mais sobre as quatro faixas do novo trabalho na próxima semana, em entrevista no Jornal de Brasília.