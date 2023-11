Luísa Sonza lança “La Muerte”, novo single de “Escândalo Íntimo”

Música é resultado da parceria com a cantora porto-riquenha Tokischa

“Dos locos / Tu sabes / Te quiero incansable / La noche no pare / Adicta ta / Salvaje”. Esses são os primeiros versos de “La Muerte”, novo single de Luísa Sonza em parceria com Tokischa que chega hoje, dia 13/11, à 0h em todas as plataformas musicais. Além da faixa, a artista pop feminina mais escutada no Brasil nos últimos dois anos lança ainda o clipe e o vídeo coreografia da nova música de “Escândalo Íntimo”.

O single foi apresentado pela primeira vez no Prêmio Multishow (7/11) e surpreendeu o público. A faixa traz a segunda parceria internacional de Escândalo Íntimo, desta vez com a porto-riquenha Tokischa, e retrata os momentos finais de um relacionamento.

Luísa Sonza emplacou todas as músicas de “Escândalo Íntimo” no TOP 50 do Spotify, com 6 delas no TOP 10. Além disso, 3 músicas entraram no Top 200 Global, com “Penhasco2” na posição 41, “Campo de Morango” na posição 140 e “A Dona Aranha” em 181. Em Portugal, “Penhasco2” estreou na posição 10 e “Escândalo íntimo” se tornou o maior debut de um álbum pop brasileiro.

Na Apple Music, a artista ocupou o Top 18 inteiro da plataforma e “Escândalo íntimo” foi o álbum mais ouvido. Na Deezer, todas as faixas estrearam no Top 50, com “Penhasco2” na primeira posição.