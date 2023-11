Contagem regressiva para estreia do espetáculo ‘O Defunto’

Sob encenação de Antônio Fábio, o texto Le Défunt de René de Obaldia ganha montagem inédita com Cláudia Theo e Regina Sant’Ana

Na próxima semana, sexta-feira (24/11), às 20h, no Espaço Pé Direito, Vilatelebrasília, acontecerá a estreia do espetáculo O Defunto. A peça é uma encenação inédita de Antônio Fábio para o texto “Le Défunt” do dramaturgo francês René de Obaldia. As apresentações seguem sábado (25/11) e domingo (26/11), sempre às 20h. A entrada é franca e o espetáculo é realizado com recursos do Fundo de apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC.

O Defunto é uma peça do Teatro do Absurdo, poética teatral que trata a atmosfera de desolação, solidão e incomunicabilidade do homem moderno. Na trama, o divertido jogo das duas mulheres traz à tona verdades incômodas e sinaliza labirintos da alma humana. O público, numa proximidade inquietante, assiste à progressiva desconstrução, catarse e reconstrução das personagens. Afinal, o que querem essas mulheres além da aparência de seu pequeno drama?

“O sentido da poética do absurdo é justamente a falta de sentido da existência humana em si.” sintetiza Antônio Fábio, ator, diretor e veterano artista cênico de Brasília que encena o espetáculo. Ele explica que a encenação trilha, intencionalmente, caminhos para o estranhamento característico dessa estética. “O espetáculo une comicidade ao sentimento de perda de referências do ser humano. Neste trabalho, valorizo a interpretação dentro da interpretação das atrizes que são também personagens, a farsa e a psicologia, a dor e seu espelho”, destaca.

Antônio Fábio

O Defunto marca o retorno de Antônio Fábio ao teatro brasiliense como encenador convidado. Consagrado artista de Brasília, o professor, ator, diretor teatral e encenador atualmente mora em Salvador (BA), onde é diretor artístico e produtor do coletivo Ovo Teatro e Audiovisual. Como ator, Antônio Fábio atuou em filmes como Besouro, Café com Canela (melhor filme no Festival de Brasília), Sarmaga de Jon Lewis (Prêmio no Five Continents Festival, Venezuela), Ó Paí Ó 2, entre outros. Na televisão atuou em séries como Amor Roubado, Onde nascem os fortes ou 13 Dias Longe do Sol, exibidas pela Rede Globo.

Acessibilidade e visita guiada

Sexta-feira (24/11), às 19h, está prevista uma Visita Guiada para pessoas cegas ou de baixa visão. Isso porque percorrer o espaço cênico, tocar cenário, objetos ou conhecer as atrizes/personagens estimula a percepção e outros sentidos de deficientes visuais. Em seguida, às 20h, a estreia do espetáculo O Defunto disponibilizará serviço de audiodescrição para deficientes visuais.

Para pessoas surdas, as três apresentações do espetáculo O Defunto (24, 25 e 26 /11, sexta, sábado e domingo, sempre às 20h) contarão com tradução para a linguagem de Libras.

Projeto ‘O Defunto’

É uma iniciativa da Panela de Expressão, coletivo de artistas e profissionais da economia criativa que se agrupam em torno da realização de iniciativas culturais. O projeto visa realizar montagem inédita da peça Le Defunt do dramaturgo francês René de Obaldia com tradução de Cláudia Theo. Como ação complementar, o projeto apresentou leituras dramáticas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e estudantes em escolas públicas. As apresentações são gratuitas e a iniciativa conta com patrocínio do Fundo de Arte e Cultura do Distrito Federal – FAC.

Espetáculo O Defunto

Local: Espaço Pé Direito

Endereço: Rua 1, lote 23. Vilatelebrasília, Brasília (DF)

Data: 24/11 a 26/11, sexta-feira a domingo, sempre às 20h

Classificação: 16 anos

Para pessoas cegas e com baixa visão: sexta-feira (24/11), 19h, visita guiada ao palco do Espaço Pé Direito; às 20h, audiodescrição do espetáculo

Para pessoas surdas: tradução para linguagem de libras nas 3 apresentações

Entrada gratuita, retirada de ingressos no local