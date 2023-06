Lucinha Araújo fala sobre Cazuza e “Exagerados”, homenagem ao filho

Cantor faria 65 anos e sua mãe, Lucinha Araújo, fala sobre homenagens, saudade e legado do filho para a música. Confira

É inegável que Cazuza é um dos grandes nomes da música brasileira. O artista utilizava da sua poesia para falar de diversos assuntos como o amor, a vida, sua efemeridade e questões políticas e sociais presentes no país. “Exagerado”, “Codinome Beija-Flor”, “Ideologia” e “O Tempo Não Para” são alguns desses sucessos que enriqueceram a cultura em diversos aspectos.

Este ano, o cantor completaria 65 anos e, para homenagear sua obra, a Universal Music lança o projeto “Exagerados”. Lançado nesta quinta (29), esse é um EP com participação de Mahmundi, Carol Biazin e Bryan Behr, que trazem suas releituras de quatro canções do artista.

Cada um deles escolheu sua canção favorita do artista para gravar. A cantora Mahmundi colocou sua identidade em “Faz Parte do meu Show”; Carol Biazin interpretou uma versão soul eletrônica de “Codinome Beija- Flor”; e Bryan Behr abraçou o rock em “Pro dia Nascer Feliz”. Juntos, o trio se uniu na releitura, trazendo o frescor da nova geração da MPB à canção e perpetuando ainda mais a obra de Cazuza entre seus fãs e o público jovem.

Foto: Divulgação

Em entrevista ao JBr, Lucinha Araújo, cantora e mãe de Cazuza, falou sobre o surgimento da iniciativa. “A ideia do Projeto foi juntamente com a Universal Music para que novos talentos regravassem grandes sucessos dele. Assim seu legado será levado para gerações mais novas”, disse.

Lucinha falou sobre como foi feita a seleção dos nomes para compor o projeto: “A escolha dos nomes foi uma sugestão da Universal Music e super aprovada por mim”. Com relação ao que sente sobre o filho continuar sendo uma inspiração para vários outros artistas, revelou: “É um grande prazer para mim e a cada nova homenagem e projeto é como o nascimento de um neto.”

Com relação a outros projetos para homenagear o cantor, ela disse que esse ano terão dois documentários, um livro de imagens e um livro das letras de Cazuza. Além disso, A cantora falou sobre como o eterno exagerado gostaria de ser lembrado: “Sempre pelo seu trabalho, esse foi um legado precioso que ele nos deixou. Por mim, qualquer maneira de homenagem sempre é bem-vinda”.

Segundo ela, perder o filho foi doloroso, mas que ele gostaria que ela continuasse vivendo e é isso que a ajuda a continuar. Lucinha também comentou sobre a falta do cantor que, até hoje, se faz presente diariamente: “Todos os dias, quando acordo e vou dormir, penso nele. São 33 anos de saudades”.

Foto: Sociedade Viva Cazuza

Lucinha também disse que sempre soube da contribuição do cantor para a música brasileira: “Nunca tive dúvidas quanto ao que a arte dele significava. Me faz muito feliz que a obra de Cazuza ultrapasse gerações”, acrescentou

Cronograma de lançamentos “Exagerados” nas plataformas digitais:

29/06 (quinta-feira), às 21h – Lançamento dos áudios (singles e EP).

30/06 (sexta-feira), às 11h – Lançamento do vídeo de “Exagerados”.

04/07 (terça-feira), às 11h – Lançamento do vídeo de Codinome Beija-Flor (Carol Biazin).

06/07 (quinta-feira), às 11h – Lançamento do vídeo de Faz Parte do meu (Mahmundi).

11/07 (terça-feira), às 11h – Lançamento do vídeo de Pro dia Nascer Feliz (Bryan Behr).