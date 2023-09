Luan Santana lança ‘Mulher Segura’, uma das faixas mais aguardadas do Luan City 2.0

A primeira faixa da nova etapa do Luan City 2.0 atende por “Mulher Segura”, que chegou ontem (14) às plataformas de áudio e hoje (15) no YouTube

Com as credenciais de quem já alcança 244 milhões de streams só com a primeira fase do projeto LUAN CITY 2.0, Luan Santana inaugura, nesta semana, a fase 2 do álbum. A primeira faixa da nova etapa atende por “Mulher Segura”, que chegou ontem (14) às plataformas de áudio e hoje (15) no YouTube:

Com criação assinada por Felipe Kef, Kaique Kef, Bruno Felix (sim, ele, a outra metade do Marrone), Waléria Leão, Vinni Miranda e Mateus Candotti, “Mulher Segura” tem como inspiração a canção “Ela Vai Voltar”, hit da banda Charlie Brown Jr.

As próximas canções do novo EP, nesta Fase 2 de LUAN CITY 2.0, são “Pouco Beijo, Muito Gelo”, “Tímida”, “Amiga de Ex Minha”, “Solteira Enrustida”, “Me Desbloqueia Aí” e “Ambiente Errado”, todas apresentadas pelo cantor no inesquecível show ao vivo realizado e registrado em março no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).