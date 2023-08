“Ele está bem!”, diz filho sobre quadro clínico de Carlos Alberto de Nóbrega

O apresentador do SBT foi internado ontem no hospital Sírio-Libanês, após ser diagnosticado com Covid- 19.

Amores, mais cedo contei para vocês que o icônico apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, teve que ser internado, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com Covid-19. Em nota enviada ao colunista Lucas Pasin, o filho de Carlos Alberto, Marcelo de Nóbrega, revela que seu pai está bem e que, apesar de não ter previsão de alta, se o seu caso clínico continuar evoluindo como está, logo ele retornará para a sua casa. “Ele está bem, o exame confirmou covid, mas ele tomou todas as vacinas e permanecerá internado para monitorar. Sem previsão de alta, mas do jeito que está melhorando, deve ir logo para casa”, informou o filho do apresentador.