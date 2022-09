Living HNK promove 12 horas de música neste sábado (1º)

Em homenagem ao Dia Mundial da Música, o bar receberá nomes da cena musical do DF como Marcos Queiroz, Lucas Romão e Daniel Júnior

Do deep house ao samba, o Brasil é um país que abrange estilos e gêneros musicais diversos e que constantemente celebra o ritmo. Em homenagem ao Dia Mundial da Música, comemorado em 1º de outubro, o Living Heineken Brasília aproveitou do seu funcionamento 24 horas por dia para oferecer 12 horas seguidas de música ao vivo.

Do meio-dia até meia-noite do dia 1º (de sábado para domingo), o Living Heineken Brasília vai receber, no deck do estabelecimento, musicistas conhecidos entre os brasilienses. Além disso, são artistas especialistas em dois gêneros musicais: MPB e Pop. São eles: Lucas Romão, conhecido pelo voz melódica e pela habilidade com os instrumentos de corda; Daniel Junior, dono de um vasto repertório musical; e Marcos Queiroz. Com voz e violão, eles garantem fazer valer a proposta de 12 horas de som de qualidade.

“Uma das essências do Living HNK Brasília é a música e não podíamos deixar de celebrar a data com tudo que ela tem direito. Por estarmos em um ponto privilegiado da capital, que recebe pessoas de todas as cidades, pensamos em transformar a comemoração em uma oportunidade para apresentar os trabalhos de artistas da cena local. Serão 12 horas de uma imersão no talento desses músicos brasilienses”, comenta Paulo Albuquerque, um dos sócios da operação.

Música e gastronomia

Para agregar à cena musical e promover uma experiência ainda mais agradável, a casa conta com uma variedade de sabores do cardápio fixo recém-lançado. Além das cervejas geladas e dos drinks autorais, o estabelecimento oferece opções de aperitivos, pratos principais e sobremesas.

Como petisco, dois queridinhos são o Panini Living (R$44), uma porção de pães de queijo recheados com costelinha desfiada, cebola caramelizada na Heineken e queijo canastra; e as Buffalo Wings (R$53,60), asinhas de frango levemente picantes, pinceladas com barbecue e acompanhadas de molho ranch e cenoura.

Entre as alternativas de prato principal estão o Gamberi al Formaggio (R$109), camarões ao alho e óleo, servidos com molho quatro queijos e gratinados com parmesão, servidos com arroz branco; e a Picanha Especial (R$98), corte de alta qualidade servido com fritas HNK, farofa e vinagrete. Para os amantes de doce, há opções como a Torta de Mousse de Limão (R$18,90), pão de ló de massa branca, recheado com mousse de limão, chantilly e baba de moça, tudo isso coberto por mousse de limão artesanal.

Serviço

Living Heineken – 12 horas de música ao vivo

Onde: Praça Pick-Up do Aeroporto Internacional de Brasília

Quando: 1 de outubro, das 12h a 0h

Mais informações: @livinghnkbrasilia