Leon Correia lança DVD gravado em Fortaleza

O projeto audiovisual conta com participação de Nanda Paschoal, ex-dançarina do Aviões do Forró, que participa com Leon em uma faixa

Nesta quinta-feira (21), o forrozeiro Leon Correia lança seu primeiro DVD, “Surreal”, gravado em Fortaleza-CE. O projeto audiovisual conta com participações de ex-bailarinas do Aviões do Forró. Uma delas, a Nanda Paschoal, participa em uma das faixas e aproveita para se lançar como cantora. O feat entre Nanda e Leon está na música “Sentada Viciosa” e será a primeira das quatro músicas a serem lançadas no YouTube. O cenário do DVD é hi-tech, repleto de efeitos visuais. A produção musical é assinada por Thiago Setthe, top 1 das plataformas de streaming do país e produtor musical da Mari Fernandez. Setthe usou elementos autênticos nos arranjos para dar identidade exclusiva a Leon Correia.