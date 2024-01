Léo Santana lança o “PaGGodin”, projeto de samba e pagode

Gigante traz as participações especiais de Ludmilla e Ferrugem nesta primeira parte do projeto

O cantor Léo Santana acaba de disponibilizar em todos os aplicativos de música seu mais novo projeto, PaGGodin, via Universal Music. Gravado na ensolarada tarde de 14 de dezembro, no Rio Beach Club, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Gigante recebeu no palco os amigos Thiaguinho, Ferrugem, Xande de Pilares e Renanzinho CBX. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/Paggodin

Também convidada para o projeto, a cantora Ludmilla, que não pôde comparecer por motivos de saúde, garantiu sua participação e gravou um dueto com Léo Santana na faixa inédita “Ela Terminou no WhatsApp”, carro-chefe desta primeira parte do projeto, que vem acompanhada de um lyric video. Assista agora: https://www.youtube.com/watch?v=gs-EBP1sOIU

Numa vibe de verão, Léo Santana trouxe para o palco canções inéditas como “Mexer”, “Cola Comigo e Desce Gelo”, “Fim da Vida de Solteira”, “Baby Calma”, “Fizemos Amor Pra Carai”, entre outras, além dos medleys “Crush Blogueirinha / Invocada / Deboche”, “Apaixonadinha / Abana” e “Beijo Doce / Jeitinho Manhoso / Ajoelhou Tem Que Rezar”. O Gigante também garantiu performances de seus grandes hits, como “Zona de Perigo”, e entregou uma apresentação radiante, toda voltada ao samba e ao pagode.

“Foi a realização de um desejo de longa data, tanto pela minha admiração pelo gênero quanto por querer atender aos inúmeros pedidos dos meus fãs para entregar um trabalho nesse estilo”, conta Léo Santana.

Mais do que um show, PaGGodin é o ponto de partida de uma Label que vai passar pelas principais capitais do país neste ano. A primeira parada foi no Rio de Janeiro, cidade conhecida por sua essência musical. “O Rio de Janeiro é uma cidade que respira samba e pagode, e é referência para o mundo”, afirmou Léo Santana momentos antes de subir ao palco.

Entre o público presente também estavam duas pessoas muito especiais: a esposa, Lore Improta, e a filha, Liz, que curtiram a boa energia da apresentação. O evento foi apresentado pelo ator Felipe Velozo e teve a presença de nomes como Romário, Pocah, Valesca Popozuda, Camilla de Lucas, Matheus Costa e Alface (BBB).