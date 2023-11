L7NNON lança “Olhares” em parceria com JÃOGUI

Lançamento vem em parceria com JÃOGUI, menino que conheceu no Nordeste trabalhando como pedreiro

Neste ano, L7NNON realizou um grande sonho: abriu um selo próprio para poder alavancar novos nomes do rap nacional. Conhecido por ajudar inúmeras pessoas longe dos holofotes, L7 quer deixar um legado através da música. E seu próprio lançamento faz parte desse projeto. Em parceria com JÃOGUI, menino que conheceu no Nordeste trabalhando como pedreiro, o rapper libera o single “Olhares”, nesta sexta-feira, em todas as plataformas digitais, pelo seu selo HHR.

Ouça a versão em todas as plataformas digitais

Em “Olhares”, L7 versa sobre a falta de oportunidade para ‘quem vem de baixo’ e as poucas pessoas com quem pode contar como amigo. JÃOGUI complementa a canção com suas linhas autobiográficas: “Obrigado, meu Senhor, por segurar minha mão / mesmo nas vezes que eu andei na contramão / moleque novo, acelerado / coração angustiado / sempre desacreditado / vivendo ilusão”.

Como conta L7, “conheci o JÃOGUI em uma viagem que fiz para o Nordeste com o meu irmão Ítalo Ferreira. Eles são da mesma cidade, e o Ítalo já tinha me falado que ele tinha umas músicas. Gostei bastante do que vi, senti muita verdade e pureza, e fechamos essa parceria bem especial para mim”.