KT Gomez, MC Maha e Dudu Pacceli se unem e lançam “Tempo Bom”

Faixa transita pelo pop urbano com influências do R&B e do hip hop. É a segunda vez que Maha e KT se juntam num feat

Após o projeto “Versos no Beat”, o paulistano KT Gomez e o brasiliense MC Maha estão juntos de novo. O lançamento da vez é a faixa “Tempo Bom”, que foi ao ar nesta sexta-feira (1º). Produzida por Dudu Pacceli, “Tempo Bom” transita pelo pop urbano apaixonado e sensual, com influências do R&B e do hip hop. MC Maha explora carisma e potencial vocal, enquanto KT Gomez aposta na versatilidade e em seu timbre marcante. “Beija minha boca, deixa eu feel your body Tira minha camisa que eu tiro seu body Eu e você no quarto vira uma ‘party’ Fica até mais tarde, eu peço uber pra ti” Tempo Bom – KT Gomez, Mc Maha e Dudu Pacceli “A faixa surgiu com a ideia de unir artistas de diferentes gêneros, em uma proposta que explore diferentes lados da carreira de cada um e os apresente fora do padrão que o público está acostumado”, afirma o produtor Dudu Pacceli. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Natural de Guarulhos-SP, KT Gomez é uma das principais revelações do hip hop nacional em 2021. O artista soma mais de 15 milhões de streams no Spotify. Já MC Maha, cria de Sobradinho-DF, une o funk a temas da cultura nerd, pop e otaku. Ele é autor de “Harry Porra” e “Rave Dos Peaky Blinders”, faixas que o ajudaram a emplacar mais de 40 milhões de visualizações nas plataformas digitais. “Tempo Bom” já está disponível nas plataformas digitais (ouça abaixo no Spotify). O vídeo oficial sairá às 18h, no canal do KT Gomez. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE