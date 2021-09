Belluco encerra circuito de lives para gravar DVD

A Live marcou o encerramento e o início de uma nova etapa da carreira do cantor que agora irá focar na produção do seu novo DVD

A Live marcou o encerramento e o início de uma nova etapa da carreira do cantor que agora irá focar na produção do seu novo DVD que será lançado ainda esse ano com participação de Gusttavo Lima e da dupla Bruno e Dener, com produção artística de Reinaldo Meirelles e Pré Produção da Astronautas Filmes. Ao todo foram 90 lives promovidas neste momento de pandemia devido a suspensão dos shows presencias, e com o sentimento de dever cumprido e gratidão ao público que acompanhou até aqui, onde a maioria da população já está vacinada e que foi possível levar um pouco de alegria a cada lar. Você não pode ficar de fora dessa.











Sobre o cantor

O brasiliense Belluco é um artista que soma 13 anos de carreira, e há quase 3 anos se destaca em sua carreira solo, onde nos últimos 2 anos faz, semanalmente, a live “Terça do Modão”, onde sempre homenageia um artista, grupo ou dupla.

Em suas lives, artistas consagrados o acompanhavam e comentavam em suas redes sociais, como Gusttavo Lima, Zezé di Camargo, Rick, Cézar Menotti, Edson e Hudson, Gian e Giovani, dentre outros.

NÚMEROS

No final de 2020, Belluco foi convidado pelo cantor Gusttavo Lima para ser integrante do seu time no reality “O próximo nº 1 – Villa Mix”, onde ganhou o apelido de Cavalo, dado pelo Embaixador Gusttavo Lima.

Em março participou da “Live Buteco Bohemia”, com Gusttavo Lima.