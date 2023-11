Kayode lança single “Hotel”, em parceria com Sotam

Trazendo uma versão inédita do rapper, a faixa já está disponível nas plataformas digitais e ganha clipe no YouTube às 15h

Chegando em uma pegada diferente, o rapper Kayode lança, nesta terça-feira (14/11), a faixa “Hotel”. Feito em parceria com Sotam, o single conta com produção de Ramiro Quai e já está disponível nas plataformas digitais. O videoclipe chega ao canal do artista no YouTube, às 15h.

A música traz uma estética inédita para quem tem acompanhado os anos mais recentes da carreira do artista. Reconhecido por trazer músicas de protesto e empoderamento, Kayode se desafiou nesta nova faixa. “Por ter essas características de versos mais contundentes e reflexivos, quis provar para mim e para o público que posso ser um Kayode mais solto, divertido e festivo”.

Em grande momento após viralizar a canção “3AM”, com mais de 25 milhões de plays no Spotify, o rapper Sotam complementa a energia alto astral do som. “Conheci ele em 2021 e já notava a grande capacidade artística dele. Isso se confirmou ainda mais nesse som, porque tem uma base fora da curva da cena nacional. O Sotam conseguiu reproduzir a vibe da música de uma forma muito criativa, que é o que mais admiro nele”, conta Kayode.

Com direção de Pedro Ferraro e realização por Yalla Recordings, o audiovisual acompanha os rappers curtindo uma festa em um hotel de luxo. Esse é o segundo single de “Flow da Pele Deluxe”, aguardado projeto do rapper que dá continuidade ao premiado álbum de 2022. Em agosto, o rapper disponibilizou a faixa “Superpoderes”, em parceria com Rincon Sapiência.

“Hotel” é o primeiro lançamento do artista após ser indicado ao Grammy Latino. Concorrendo na categoria Melhor Vídeo Musical Versão Curta pelo videoclipe de “Podcast/Pedra da Memória”, Kayode embarca rumo a Sevilha para a premiação da Academia Latina da Gravação, que ocorre no dia 16 de novembro.

“É surreal que chegamos nesse patamar com meu primeiro álbum de estúdio. Colocamos a barra lá em cima, mas sigo com a mesma cabeça, buscando compartilhar nossa mensagem para o máximo de pessoas possível”, complementa.