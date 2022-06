Justin Bieber cancela shows por questão de saúde

O cantor canadense informou por meio das suas redes sociais o cancelamento das apresentações que faria no Canadá e nos EUA

Justin Bieber, 28, anunciou pelas redes sociais que teve de cancelar shows que faria no Canadá e nos Estados Unidos entre esta quarta (8) e sexta (10). O motivo é a saúde que está ruim.

“Não acredito que estou dizendo isso. Fiz de tudo para melhorar, mas minha doença está piorando. Meu coração está partido por ter que adiar esses próximos shows (por ordens dos médicos). Para todo o meu público, eu amo muito vocês e vou descansar e melhorar”, escreveu Bieber.

Em 2020, o músico revelou sofrer de doença de Lyme. De acordo com Dr. Hélio Bacha, infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein, o diagnóstico é muito difícil e muitas vezes os sintomas são facilmente confundidos como provenientes de outras doenças. Ele conversou na época com o F5.

“A doença tem uma causa infecciona e é causada por picada de carrapato. A bactéria é a borrelia que é como se fosse um primo da bactéria que causa a Sífilis, mas Lyme não tem nada a ver com doença sexualmente transmissível”, contou o especialista.

“Durante muito tempo essa doença parecia reumatológica, alérgica. Descobrir é complicado”, disse. Segundo o profissional, Lyme pode causar infecção aguda e que posteriormente, em alguns casos, pode gerar artrite crônica, doença cardíaca e sintomas neurológicos.

No Brasil, de acordo com ele, ainda não há testes sorológicos comprovadamente sensíveis a ponto de desmembrar a dimensão da doença por aqui. “Já vi casos de doenças com diagnóstico e tratamento de Lyme que não era Lyme, era doença reumatológica”, contou Bacha.