JP Mota aposta na carreira musical e lança single “Nada a Ver Comigo”

Em parceria com Belato, o influenciador digital lança a faixa, acompanhada de clipe, em todas as plataformas digitais

Somando 4 milhões de seguidores só no Instagram, JP Mota acaba de estrear no cenário musical como cantor e compositor. Em parceria com Belato, o influenciador digital lança o single “Nada A Ver Comigo”, acompanhado de clipe, em todas as plataformas digitais.

Belato & JP Mota – Nada A Ver Comigo (Prod. Cita)

O artista conta que desde que começou a trabalhar a com internet já queria ter lançado uma música. “Esse foi o meu maior desafio. Fico muito feliz em quebrar essa barreira, criando coragem e lançando o meu primeiro som. Preciso fazer aulas de canto para cada vez mais evoluir e me sentir mais seguro e confortável e em breve começar a fazer shows”, disse o artista.

JP também é compositor da música recém-lançada. Ele aproveita para avisar aos fãs: “Qualquer música que eu for compor, que tiver um dedo meu na composição, podem ter certeza que é uma situação que já aconteceu comigo.”