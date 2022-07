Johnny Depp lança álbum e começa turnê após seu tormento judicial

O álbum, intitulado “18”, foi composto por versões de clássicos do rock e começa a ser vendido nesta sexta-feira (15)

O ator Johnny Depp lançou um álbum de rock com o lendário guitarrista Jeff Beck e já está em turnê pela Europa, uma forma de esquecer o tormento judicial contra sua ex-esposa Amber Heard.

O álbum, intitulado “18”, foi composto por versões de clássicos do rock e começa a ser vendido nesta sexta-feira (15).

Com 59 anos e após muitos cigarros, Depp faz grandes esforços com suas cordas vocais e Jeff Beck, de 78 anos, faz malabarismos com sua guitarra.

O álbum inclui canções como “Isolation”, de John Lennon, “What’s going on” de Marvin Gaye e “Venus in furs” da banda Velvet Underground.

Também há espaço no álbum para canções originais, como “This is a song for miss Hedy Lamarr”, em que o ator presta homenagem à estrela de Hollywood.

Apesar de ter vencido o processo contra sua ex-mulher, Depp parece continuar ruminando amargamente a condição humana, ao cantar que não acredita em seus semelhantes e descrever Lamarr como uma mulher “apagada pelo mesmo mundo que fez dela uma estrela”.

Hedy Lamarr foi uma atriz de origem austríaca que triunfou em Hollywood, mas também foi um destaque como inventora quando colaborou com o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial.

Depp e Heard lavaram roupa suja durante as seis semanas de duração do processo, que desde o primeiro dia se converteu em um espetáculo na mídia.

O júri acabou repartindo a culpa, mas a sentença concedeu ao ator de “Piratas do Caribe” uma indenização de 10 milhões de dólares, enquanto Heard obteve apenas 2 milhões.

A atriz de “Aquaman”, que se apresentou como vítima de violência doméstica durante o julgamento, prometeu seguir batalhando, embora seu primeiro recurso tenha sido rejeitado recentemente.

Roqueiro até o final

O rock não é uma novidade na vida de Johnny Depp, muito pelo contrário. Agora ator bilionário, ele já contou em mais de uma ocasião ter começado sua carreira na indústria do espetáculo com a ideia de se tornar guitarrista.

Fez parte de um grupo, os Bad Boys (mais tarde convertidos em The Kids), e até chegou a ser banda de abertura para Iggy Pop, mas logo confessou que deixou ser convencido pelo ator Nicolas Cage para também virar ator.

Ao longo dos anos, Johnny Depp tem entrado e saído da cena musical. Seu grupo Hollywood Vampires, ao lado de Alice Cooper e Joe Perry, guitarrista do Aerosmith, tocou em diversas ocasiões.

Já Jeff Beck e Johnny Depp se conheceram em 2016 graças ao hobby compartilhado por “carros e guitarras”.

“Quando Johnny e eu começamos a tocar juntos, (…) tivemos a sensação de ter 18 anos novamente. Então esse foi o título do álbum”, explicou Beck recentemente.

Além da turnê, Depp voltará aos sets neste verão. Sob a direção da atriz francesa Maïwenn, ele interpretará o rei francês Luis XV. O filme conta a relação do monarca com sua amante, a condessa du Barry. A princípio, as filmagens durarão três meses e terá Versalhes como locação.pgr/mch/npk/jz/es/ms

