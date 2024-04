Jhoninha Medeiros Big Band em show gratuito nesta sexta

Um concerto gratuito e de altíssimo nível no CTJ Hall (706/906 Sul), nesta sexta-feira (26/4), celebra duas datas muito importantes: o aniversário de Brasília, que acaba de completar 64 anos, e o mês de apreciação do jazz nos Estados Unidos. Jhoninha Medeiros Big Band se apresentará pontualmente às 20h. Não é preciso retirar os ingressos antecipadamente. Basta que os interessados compareçam. O concerto será transmitido ao vivo pelo canal da Thomas no Youtube.

O concerto também é parte das comemorações pelos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Os laços entre as duas nações são tão fortes que os Estados Unidos foram o primeiro país a fixar as instalações da representação diplomática em Brasília, ainda em construção, em fevereiro de 1960, quando o então presidente norte-americano, Dwight Eisenhower, chegava à capital federal para uma visita oficial.



O concerto será o lançamento do álbum “Jhoninha Medeiros Big Band – Vol 1”, como resultado de 15 anos de intenso trabalho do músico e estudos em Brasília. Dentre tudo que construiu musicalmente, Jhoninha Medeiros viu a necessidade de, nesse álbum, reunir inspiração, técnica musical, produção, texturas, timbres, amigos e conceitos.

Jhoninha Medeiros Big Band. Crédito: Maria Vitória Dutra/ Divulgação

A singularidade considerada pelo autor está no fato de ter, nas composições e arranjos, grande parte das inclinações musicais construídas ao longo dos anos de pesquisas. A excelência artística musical, a competência como profissional da música e a sólida formação acadêmica fazem com que Jhoninha Medeiros seja integrante da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira.

A formação do grupo conta com a junção timbrística dos naipes de uma Big Band tradicional, instrumentos de base, instrumentos com palhetas, instrumentos de metais e madeiras. Com essa riqueza sonora, a Big Band tem, no repertório, composições que entrelaçam os ritmos brasileiros como samba, ijexá, baião e frevo, em um diálogo com os lendários ritmos clássicos do jazz americano, como swing, balada, smooth jazz, funk e pop.

Concerto de jazz de Jhoninha Medeiros Big Band

Nesta sexta (26/4), às 20h, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson, na 706/906 Sul. Entrada franca. Classificação indicativa: livre.