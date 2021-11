Jean Tassy lança EP “Amanhã Live” com faixas do disco em formato acústico

EP conta com versões inéditas e intimistas de “Se Eu Vou Lá”, “O Que Liberta” e “Cadê Nosso Sol?”

Nesta quinta-feira (4), o cantor Jean Tassy lança o EP “Amanhã Live”, com versões ao vivo e acústicas de três faixas do seu álbum de estreia, “Amanhã”. O projeto é o primeiro lançamento solo oficial de Jean após o disco, lançado em abril deste ano, e traz releituras de três faixas presentes no álbum, “Se Eu Vou Lá”, “O Que Liberta” e a faixa de trabalho do disco, “Cadê Nosso Sol?”.

As novas versões trazem apenas Jean e um violão, de forma intimista, ao vivo e acústica, sendo um convite aos fãs para redescobrirem as músicas e terem um contato mais próximo e pessoal com o artista. “A pandemia e o pause nos shows trouxeram uma distância muito grande entre o artista e os fãs, e sentia falta de ter um contato mais próximo e até íntimo com meu público, daí veio a ideia da versão acústica só voz e violão, pra ter essa relação com a galera e começar a entregar mais um material do álbum”, explica o artista.

O lançamento envolve também uma colaboração com a marca de seda Bem Bolado, com uma edição limitada e exclusiva em parceria com Jean Tassy, trazendo na embalagem referências à capa e material visual do EP.

Arte: Divulgação

Todas as faixas contam com videoclipe, que estarão disponíveis no canal oficial de Jean:

Sobre o artista

Jean Tassy é um cantor, compositor e músico de Brasília, que vem se destacando no mercado desde 2015, lançando singles e EPs e colaborando com grandes nomes e projetos da cena musical, somando mais de 100 milhões de streams nas plataformas digitais.

Com influências de pop, neo soul, R&B, MPB e hip hop, Jean trata – como compositor – desde assuntos rotineiros e genéricos, como sentimentos e desejos, à ideias filosóficas sobre dualidade e o ser humano.

Em 2021, lançou seu álbum de estreia, “Amanhã”, com treze faixas inéditas, explorando um novo lado de sua carreira e trazendo participações de Marina Sena, SPVIC, Fleezus, Don e Davi Sabbag, além da produção musical completa de Iuri Rio Branco. O disco, lançado este ano, encerra uma cronologia criada desde 2018 por Jean com os EPs “Anteontem”, “Ontem” e “Hoje”, além dos “spin offs” “Futuro do Pretérito” e “Fora de Tempo”.