Ivyson fala sobre a dependência dentro de relacionamentos em “FICA”

Nascido em Recife, Ivyson iniciou sua história com a música em 2018, pela internet com um canal no YouTube. A ideia inicial do artista era compartilhar suas canções gravadas pelo celular. O jovem logo ganhou espaço na rede por conta de sua mistura de gêneros musicais, seu sotaque forte e letras contundentes que se destacaram como seu grande diferencial.

Agora, o cantor lança seu mais novo trabalho, a música “FICA”, composta por ele mesmo em parceria com seu amigo Dody. O single vem acompanhado de um videoclipe intimista.

A letra da música não poderia ser mais atual. No meio dos trabalhos remotos, mais conhecidos como home office, relações por redes sociais e cada vez mais as conexões se tornando distantes, a composição aborda uma história de dependência emocional.

Em entrevista exclusiva ao JBr, Ivyson conta como a produção foi desenvolvida, como está sendo estrelar um videoclipe pela primeira vez e ainda sobre o novo álbum que chega neste primeiro semestre. Confira!

JBr: Como está sendo lançar essa música que foi composta por você e seu amigo Dody?

Ivyson: Lançar uma música em parceria com meu amigo Dody é sempre muito especial, porque a gente sempre fez muita coisa junto e a música tem um significado a mais. Sempre que você tem uma sintonia com uma pessoa que faz sentido trabalhar junto. “Fica” é uma das músicas que a gente fez com mais apreço, assim, de longe eu posso falar isso.

Foto: Divulgação/GAFE Filmes

JBr: Estamos em um momento de distanciamento, no trabalho, nas relações pessoais. E sua música fala justamente sobre dependência emocional, sobre estar junto.

Ivyson: Eu acho que “FICA” veio para falar exatamente do que a gente precisa ouvir em relação à dependência, não só dependência em relacionamento, mas também sobre a dependência de ficar da forma mais cômoda possível para você e não se permitir aventurar ou algo do tipo. No relacionamento, não é algo que ajuda e faz crescer, não é algo produtivo para quem vive e a música retrata bastante isso com a forma de pedir para não acontecer mais, de querer que pare e ao mesmo tempo querer que fique, pois a dependência é isso, mesmo que seja algo que é difícil de lidar, difícil de sentir na pele.

Fotos: Divulgação/GAFE Filmes

JBr: Você não é um cantor que se prende a um só gênero. Quais foram suas maiores inspirações para esse projeto?

Ivyson: Eu sou um cantor e compositor que gosta de sempre se aventurar e se permitir explorar novos gêneros, novas formas de compor, novas formas de fazer arte e com “Fica” não foi diferente. Lembro que estava ouvindo bastante um cantor e rapper espanhol que tem muita essa vertente dos violões tradicionais de lá, mas também ele pega muita referência brasileira, que é isso que me fez identificar com a arte dele. Nesse meio tempo, também estava começando a consumir bastante Afrobeat e lembro que quando eu compus a música e iniciei a composição, estava ouvindo também, além dessas duas referências, o álbum da Marina Senna. E isso tudo ajudou a criar a “FICA”, toda a ambientação, melodias e acordes.

JBr: Como está sendo a primeira vez em uma produção audiovisual. Uma produção super minimalista com o seu protagonismo?

Ivyson: Protagonizar um clipe para mim era um mistério. Eu sou um pouco tímido para a câmera, essas coisas, mas foi um desafio que eu gostei muito de participar, minha primeira vez, e espero que quem assista goste e sinta um pouco do que eu queria passar, tanto escrevendo quanto produzindo, tanto estrelando no clipe. É um clipe bem minimalista, sim, e passa a mensagem do sofrimento, de precisar de algo, mas não ter e não querer ao mesmo tempo, nessa dualidade.

Foto: Divulgação/GAFE Filmes

JBr: Você é um artista que começou na internet, como é se conectar com essa geração que se sente mais à vontade para se expressar pelas redes sociais?

Ivyson: Eu vejo muita opinião de muita gente, vejo muita história, muita vivência de todo mundo, principalmente dos meus fãs, das pessoas que se comunicam comigo. Gosto quando peço para me mandarem histórias da vida deles, para poder escrever algo, para poder me inspirar, e eles chegam falando da melhor forma possível, muitas vezes escrevem até poesias para me ajudar no processo. Acho muito massa o fato de a gente estar conseguindo falar mais sobre várias coisas, sobre doenças psicológicas, coisas de dentro, porque para muita gente, inclusive para mim, antigamente isso era um tabu, de poder estar crescendo e vendo que muita coisa está mudando em relação a gente.

Foto: Divulgação/GAFE Filmes

JBr: O que podemos esperar do álbum completo que está para chegar ainda neste semestre?

Ivyson: O álbum já está pronto, vai ser lançado em breve, estou muito ansioso para dar esse novo passo na minha carreira e acho que vocês têm que esperar algo diferente, como sempre, nunca gosto de trazer algo repetitivo, mas ao mesmo tempo familiar e novo, com composições com uma nova linguagem, novas métricas, explorando novos acordes e visuais diferentes também, que até então eu não tinha trabalhado. O álbum vem da melhor forma, é isso que eu posso falar.