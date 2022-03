Israel & Rodolffo divulgam novas faixas inéditas nesta quinta

“Ex Alcoolizado” é um dos lançamentos da dupla do projeto ‘Ao vivo em Brasília’, disponível nas plataformas de áudio as 20 horas

Com o retorno à rotina de shows e eventos, Israel e Rodolffo estão com agenda disputadíssima para 2022. Em uma sequência de seis shows em sete dias, eles se apresentaram ontem (30) no badalado Vila JK, na capital paulista. Com camarotes esgotados, os cantores fizeram um show inesquecível, em comemoração ao lançamento de hoje, dia 31 de março, às 20h, de mais quatro faixas inéditas do projeto “Ao Vivo em Brasília” nas plataformas de áudio.

Composta por Henrique Batista, Marcelo Pires, Elson Santana, Telma Silva, Enzo Ferro e Carol Mello, a faixa foco do compilado “Ex Alcoolizado” ganha videoclipe na sexta (01), ao meio-dia. As outras músicas deste terceiro volume do álbum são “Eu ou Eu”, “Assunto da Roda” e “Solteiro Talvez”, e seus videoclipes ficam disponíveis nas sextas-feiras seguintes, sempre ao meio-dia.

“Israel e Rodolffo Ao Vivo em Brasília” foi gravado na capital federal, em outubro de 2021, e contou com participações especiais de Kevinho, Maiara & Maraísa, Juliette e o duo pop LT. Um time de peso assina o projeto junto à dupla e a Noix Music: Direção Executiva de Juarez Dias e Rodrigo Byça; Produção Geral de Marco Aurélio Tobias; Direção Geral e de Cenografia é da UNIC Film; Direção de Vídeo de Fernando Trevisan (Catatau); Direção de Fotografia de Carlinhos Nogueira; e Direção Musical de Moisés Rufino.

Sobre o projeto

Depois de conquistarem o Brasil e o mundo com o hit “Batom de Cereja” e atingirem marcas jamais imaginadas na carreira, chegou a hora de escrever um novo capítulo na história de Israel e Rodolffo. Os cantores escolheram a capital nacional como destino da gravação do novo projeto “Israel e Rodolffo Ao Vivo em Brasília”. O registro do audiovisual aconteceu na tarde de 03 de outubro, respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

A gravação aconteceu na Casa Maaya, um complexo de entretenimento às margens do Lago Paranoá. E para abrilhantar ainda mais o projeto, Israel e Rodolffo contaram com participações especiais – e inéditas – de estrelas como Juliette – participando pela primeira vez de uma gravação de DVD, a dupla Maiara & Maraisa, o cantor Kevinho e o duo pop LT.

Uma das marcas registradas da dupla é ter um repertório excepcional e, dessa vez, até eles se surpreenderam com a qualidade do setlist escolhido, como conta Israel: “Eu nunca acreditei tanto num repertório como desse novo projeto. Antes mesmo da gravação já surpreendeu”.

As canções totalizam 18 inéditas, duas delas tem Rodolffo como um dos compositores, que confessa: “Ouvimos umas cinco mil músicas, até chegarmos ao ponto de não conseguirmos ouvir mais nada. Foram 3 meses de audições praticamente 24hs por dia, ficamos bem exaustos”. Israel completa o parceiro: “Gravamos 50 guias e dessas, escolhemos as 18 que estão no repertório. E não conseguiríamos isso sem a supervisão do Moisés, nosso produtor musical, do Juarez e do Byça, nossos empresários, e do Guilherme, do nosso escritório Noix Music. Eles trouxeram grandes músicas para nós”.

Israel & Rodolffo Ao Vivo em Brasília VOL.3

Lançamento: 31 de março de 2022, pela Som Livre

Faixas:

1. Ex Alcoolizado (Compositores: Henrique Batista / Marcelo Pires / Elson Santana / Telma Silva / Enzo Ferro / Carol Mello)

2. Eu Ou Eu (Compositores: Rodolffo/ Thales Lessa/ Pancadinha/ D’Angelo)

3. Assunto da Roda (Compositores: Lucas Papada/ Juan Marcus/ Anajuh/ Natanael Silva)

4. Solteiro Talvez (Compositores: Kito / Dani Lima / Cinara/ Júnior Silva)

Cronograma de Lançamentos das faixas inéditas no YouTube:

01.04 – 12h00 – Ex Alcoolizado

07.04 – 12h00 – Eu Ou Eu

14.04 – 12h00 – Assunto da Roda

21.04 – 12h00 – Solteiro Talvez