Israel e Rodolffo lançam novo projeto

“Let’s Bora UDI” já está disponível em todas as plataformas de áudio

Tem novidade no ar! A dupla sertaneja Israel e Rodolffo lançou, nesta quinta-feira (26), o EP “Let’s Bora UDI”. O compilado tem seis faixas, com participações especiais de diversos artistas.

O “Let’s Bora UDI” vem para comemorar a marca de mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Além disso, a dupla lança um videoclipe da música “Amor não dá em copo” que traz o feat da dupla sertaneja Hugo & Guilherme.

O DVD da dupla foi gravado pela label “Let’s Bora Party” e mistura o sertanejo com outros estilos musicais como o Funk, o Rap e o Forró. Israel e Rodolffo desejam alcançar o mesmo feito de seu último álbum que foi o mais ouvido do país no primeiro quadrimestre do ano, com 1,25 bilhão de plays somados entre as plataformas.

O projeto vem com 13 músicas, sendo 7 delas regravações e 6 inéditas. A primeira faixa “Eu não dou conta”, que tem a participação dos artistas João Gomes e MC Don Juan, foi lançada no dia 22 de setembro e já tem mais de 13 milhões de visualizações somadas.