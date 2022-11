Ingressos para o show de Adele em Vegas são vendidos por até R$ 232 mil

Os ingressos mais baratos, na última fileira do teatro Colosseum do hotel Caesars Palace, podem ser encontrados por R$ 2,9 mil

Os ingressos para a primeira fila na primeira noite do show na residência da cantora Adele em Las Vegas (EUA), estão sendo vendidos por até R$ 232 mil em sites de revenda. Adele deve se apresentar a menos 32 vezes na cidade em sua turnê.

Os ingressos mais baratos, na última fileira do teatro Colosseum do hotel Caesars Palace, na Las Vegas Boulevard, podem ser encontrados por R$ 2,9 mil.

Vale ressaltar que todos os passes foram esgotados em poucos após serem colocados a venda. Aqueles que conseguiram comprar o ingresso pagaram de R$377 a R$ 3 mil. Porém, ainda é possível adquirir um ingresso no site de revenda Stub Hub para a abertura do Weekend With Adele em 18 de novembro -mas, é preciso estar disposto a desembolsar uma grande quantia.

O ingresso mais caro supera os de cantores como Celine Dion, Elton John, Rod Stewart, J-Lo e Brodie Cooper, da empresa de marketing norte-americana PRrppd, disse que eles eram “de longe os mais altos da história da Strip de Las Vegas”.

Os sites de vendas não cobrariam esses tipos de taxas se as pessoas não estivessem dispostas a pagar”, completou.