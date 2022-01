Hugo e Guilherme lançam a última participação de Marília Mendonça no meio sertanejo “um presente”

A dupla sertaneja acaba de lançar a nova música “Mal Feito” com Marília Mendonça e afirmam: “um presente deixado pra gente”.

Hugo e Guilherme anunciaram nesta sexta-feira (14) o novo trabalho. A última participação de Marília Mendonça no meio sertanejo causou emoção aos fãs e amigos da cantora.

“Desde o início, você foi uma das maiores incentivadoras do nosso sonho. Que bom que a gente conseguiu em vida se admirar, cuidar, amar e ajudar! Que honra ter sonhado junto com você! Amanhã, outro sonho nosso se torna realidade! Mais uma vez com você presente em corpo, voz, energia e alma! Obrigado por esse presente. De agora em diante, tudo o que faremos, é pra honrar tudo o que você fez por nós! Te amaremos eternamente, nossa RAINHA!” escreveu a dupla.

Os fãs da cantora e da dupla estão bem animados com a obra. A música está em #4 nos assuntos mais comentados no Twitter e chegou a passar no telão do ‘Encontro’, programa da Tv Globo.

“A maior! Jamais te esqueceremos Marília”, escreveu um fã da cantora.