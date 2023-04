Hora e vez do Afrobeats: João Loroza lança o single “Na Brisa”

Com produção de Gu$t, canção inicia nova fase na carreira do cantor e compositor

O cantor e compositor João Loroza inaugura uma nova fase na carreira e entrou de cabeça na sonoridade do Afrobeats com o single “Na Brisa”, lançamento disponível nas plataformas digitais a partir do dia 28 de abril, sexta-feira. Lançado pelo selo Mondé Musical, com produção de Gu$t, a canção fala sobre os encontros e desencontros das relações, como elas podem marcar, e ao mesmo tempo, serem tão rápidas pelas circunstâncias que a vida impõe. No entanto, a lembrança de algo intenso e casual está ali e corre como uma brisa refrescante quando bate o calor da saudade. João conta que a inspiração para compor surgiu a partir da sua própria experiência.

Para o artista de 22 anos, o novo single representa um marco na sua trajetória, um momento mais maduro das suas composições e produções. “Eu acho que “Na Brisa” é uma das canções que mais me orgulha, pois já era fã de Afrobeats e poder ouvir o primeiro na minha voz, com uma produção que se encaixou perfeitamente, foi incrível. Quando mandei a melodia para o Gu$t, ele já me respondeu dizendo que havia conseguido encaixar um beat e a conexão foi bem orgânica. Esse lançamento marca uma nova fase das minhas composições, que estão mais amadurecidas, e dos próximos trabalhos”, explica.

O novo trabalho, o quarto da sua carreira, consolida o seu papel como um artista atento às transformações e aberto a explorar as referências que moldam a sua jornada. Assim, ele chegou ao Afrobeats, gênero que sintetiza diversos gêneros da música contemporânea da África Ocidental, com destaque para Nigéria e Gana, mas também de movimentos diaspóricos. Tem influência, por exemplo, do Afrobeat, do Hip-hop, Dancehall, Highlife, R&B, entre outros.

João se tornou um entusiasta do Afrobeats e sempre ressaltou o seu potencial para o mercado brasileiro. Ele avalia que este é o ano do gênero no país e cria playlists para o gênero em seu perfil nas plataformas digitais. “Eu sempre batia na tecla de que o Afrobeats em algum momento chegaria ao Brasil e com bastante força. Eu tinha a previsão de que 2023 seria o ano dele aqui”.