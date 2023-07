Henrique & Juliano lança de vez o álbum ‘To Be’

Últimas 11 faixas do mais recente trabalho da dupla chega às plataformas digitais nesta quinta (26)

Rumo ao terceiro álbum consecutivo com mais de um bilhão de plays, a dupla Henrique e Juliano lança, nesta quinta-feira (27), as 11 faixas que completam o álbum todos os lançamentos do projeto

“To Be”, gravado em Brasília no primeiro semestre.

O foco neste lançamento é a inédita “Devia ser proibido”, cujo clipe sai amanhã (28), no YouTube. “To Be Brasília” fica disponível a partir 21h nas plataformas de áudio.

Ao todo, serão seis músicas inéditas e cinco pot-pourris com regravações. “Não tô valendo nada / Não passa vontade / Pra que juízo” é um dos medleys; “Carta aberta”, “Cruel”, “Só lembro da briga”, “Deixa pra amanhã” e “Foi tarde” são as músicas novas.