Gustavo Mioto lança o EP “Pé Na Areia do Rio de Janeiro”

No segundo projeto das comemorações de seu “Ano X” o cantor traz a participação de Ludmilla na faixa “Afogado”

O cantor e compositor Gustavo Mioto apresenta o segundo trabalho de seu “Ano X”, que conta com um total de 10 projetos. No EP “Pé na Areia do Rio de Janeiro”, gravado em março na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, o projeto tem direção de Jacques Junior. O EP ainda traz o novo single “Sofrimento Antecipado” que ganha registro audiovisual.

Em um mood totalmente praiano, Gustavo Mioto interpretou quatro faixas inéditas e ainda contou com a participação da cantora Ludmilla na faixa e clipe “Afogado”, que chega ao canal do cantor no YouTube. Assista aqui .

“’Pé na Areia’ é um trabalho muito especial para mim, porque vem com as primeiras inéditas do projeto de 10 anos. Tô muito animado pra mostrar pra galera as músicas e toda a vibe desse dia incrível no Rio de Janeiro, que ainda contou com aa participação da Lud. Foi um encontro massa demais pela mistura de estilos musicais. A cada projeto lançado a ansiedade só vai aumentando. Bora que tá só começando!”, disse o artista sobre o lançamento.

“Excitante”, “Alvoroço” e “Sofrimento Antecipado”, música escolhida para ser a carro chefe do projeto e que já está tocando em todas as rádios do país, também já estão disponíveis nos aplicativos de música e em vídeo no YouTube. Confira aqui .

Em fevereiro deste ano, o cantor disponibilizou “Gustavo Mioto – Sem Cortes Ao Vivo em Jaguariúna”, projeto que foi gravado durante sua apresentação no Jaguariúna Rodeo Festival, que recebeu cerca de 40 mil pessoas, e será apresentado nas plataformas digitais na íntegra e sem cortes.

Em seus dez anos de carreira, que foi iniciada e consolidada nos palcos, Gustavo Mioto não é somente uma potência nos shows; ele acumula números expressivos, como 2.7 bilhões de visualizações de seus vídeos em seu canal oficial no YouTube e quase quatro milhões de ouvintes mensais no Spotify. O cantor também já recebeu múltiplos Certificados de Platina por hits como “Impressionando os Anjos”, “Anti-Amor” e “Coladinha em Mim”.

Em agosto do ano passado, Gustavo apresentou pela Universal Music o quarto DVD de sua carreira, “Inconfundível”, projeto que trouxe ao todo nove faixas inéditas, entre elas “Restrição Sentimental”, que contou com a participação especial da saudosa Marília Mendonça. Um gigantesco projeto, que levou o público a uma grande imersão e interatividade com a música, o DVD foi gravado em junho de 2021, no Espaço das Américas, em São Paulo.