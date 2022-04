“Freaky Deaky”, hit de Tyga e Doja Cat, ganha remix de R3HAB

“Freaky Deaky” é a segunda colaboração entre os artistas. A primeira foi um remix de 2019 do hit “Juicy”, de Doja

Trazendo rimas envolventes e enérgicas, Tyga acumula múltiplas indicações ao Grammy e hits como “Taste” (com Offset), “Ayo” (com Chris Brown) e “Loco Contigo” (com DJ Snake e J Balvin) em sua discografia. Além disso, parcerias com artistas brasileiros como “Desce Pro Play (PA PA PA)”, com ZAAC e Anitta, e “Corpo Sensual”, com Kevinho. Atualmente o artista prepara novidades para superar o aclamado álbum “Legendary”, de 2019.

Headliner do Lollapalooza Brasil deste ano e dona de hits como “You Right” (com The Weeknd), “Kiss Me More” (com SZA), “Need to Know”, “Woman” e “Get Into It (Yuh)”, Doja Cat está em uma ascensão meteórica em sua carreira, com seu trabalho mais recente sendo o premiado “Planet Her”, de 2021.

Confira!!!