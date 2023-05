Fenômeno do Tik Tok, rapper Youngui lança single ‘Doce Veneno (No Love)’

Faixa conta história de uma relação de amor, sob o ponto de vista de uma pessoa desapegada que se entrega pela paixão

O rapper carioca Youngui lança, nesta sexta-feira (5/5), o single “Doce Veneno (No Love)”. A faixa, que já está disponível nas plataformas digitais, traz um toque romântico para o trap, que conta com produção musical de Fell sobre o beat de Christoffer.

Em “Doce Veneno (No Love)”, o artista fala sobre uma relação de entrega e desejo. “Estava na ideia de produzir uma música que falasse sobre amor, mas na visão de uma pessoa que era desapegada e mudou completamente, se apaixonando e entrando de cabeça na relação”, conta.

O som é o primeiro lançamento do rapper em 2023 e prepara o público para o que vem por aí: um EP no segundo semestre. “Estou em uma fase de crescimento. É muito bom ver que não estou mais sozinho, tem outras pessoas acreditando no meu sonho”, ressalta o artista independente que conta com apoio da produtora Wall Music em seus lançamentos.

Aos 20 anos, Youngui também é um fenômeno nas redes sociais. O cantor soma mais de 25 milhões de visualizações no seu perfil no Tik Tok, além dos 360 mil seguidores na plataforma e 270 mil no Instagram.

Nos vídeos, o rapper traz conteúdos sobre música, mostrando os bastidores de suas produções, mashups de hits internacionais e um pouco do lifestyle da vida de artista. Com a ajuda dos fãs, ele tem o objetivo de se posicionar cada vez mais como uma referência na cena do rap nacional.

Sobre Youngui

Cria de Volta Redonda (RJ), Youngui iniciou sua trajetória na música em 2017, quando fundou o conjunto de rap KMZ Crew. Após o fim do grupo no ano seguinte, o rapper decidiu investir na carreira solo e começou a fazer sucesso publicando vídeos sobre o universo da música e bastidores de suas produções. Hoje, aos 20 anos, o cantor já lançou dois singles – “Ela Quer” e “Som de Preto” – e prepara uma série de novidades para 2023, incluindo um EP no segundo semestre.