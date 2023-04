‘Fazendo Dinheiro’: hit de Clara Lima e Danzo ganha videoclipe

Música é um dos sucessos de Além, álbum em colaboração de Clara e Rizzi Get Busy

“Eu quero: pretas e pretos fazendo dinheiro”. É isso que entoa o refrão do hit de Clara Lima e Danzo. A faixa, divulgada no álbum “Além”, ganhou videoclipe, nessa quarta-feira (19/4). Com direção de Lucca Mendonça, o audiovisual já está disponível no canal da produtora Dip Muzic no YouTube.

“Fazendo Dinheiro” traz mensagem de prosperidade e superação. Dialogando com a história dos artistas – dois jovens pretos que conseguiram conquistar seu espaço no mundo da música – a letra retrata a realidade que os rappers encaram no dia a dia.

“Hoje acordei para vomitar verdade/ já me faltou força/ mas nunca coragem/ munida de ódio, vivencio a margem/ Da sociedade nojenta e covarde/ E dizer que faz parte já soa maldade, papo de igualdade não cola/ É diferente na realidade, sai fora/ porque o segurança tá sempre na bota”, narra Clara Lima em seu verso sobre o beat de Rizzi Get Busy.

No videoclipe, Clara e Danzo estão em uma mansão com um objetivo: retratar a mudança de vida, conquistas e conforto que querem para os seus. Sob o olhar do diretor Lucca Mendonça, o audiovisual complementa a mensagem que os artistas trazem na música.

“Fazendo Dinheiro” é uma das nove faixas que compõem o álbum “Além”, de Clara Lima em colaboração com o produtor musical Rizzi Get Busy. O disco, lançado em 1º de fevereiro, traz a sonoridade do rap atual, com o papo reto que notabilizou a artista em trabalhos anteriores, como no EP “Transgressão”. Além de Danzo, outros destaques da cena nacional também fazem parte do projeto, como MC Luanna, Dudu MC e MC Anjim.