Fantástica Fábrica de Bandas realiza festival para seletiva de músicos do DF

Serão selecionadas nove bandas. Destas, três ganharão prêmio de R$ 2 mil. Shows e seletivas ocorrem sempre às quintas-feiras de março

Valorizar, reconhecer e fomentar a cena musical independente e autoral do Distrito Federal e Entorno. Em 2016, o idealizador/músico e produtor Renato Fanhu se juntou a um time de músicos e produtores locais, para mostrar que Brasília não é apenas a conhecida “capital do rock”, mas a “capital da música autoral”, com tantos outros estilos musicais que fazem ferver a cena local e nacional. A ideia deu origem ao projeto Fantástica Fábrica de Bandas que, durante estes 7 anos realizou 42 edições bancadas de forma independente, mas sempre com sucesso. Agora, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), o evento volta ainda maior em 2023.

A Fantástica Fábrica de Bandas vai ocupar o mês de março e dar, mais uma vez, a oportunidade para artistas da música do DF e Entorno de mostrarem seus talentos na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul). As inscrições para bandas que contenham pelo menos três pessoas – duas com seus respectivos instrumentos – e toquem músicas autorais já está aberta pelo site, onde poderá ser conferido todo o regulamento de participação. As inscrições poderão ser feitas até dia 6 de março. Tudo gratuito.

“A Fábrica é para bandas corajosas, ousadas, que vivem de desafios. É a essência da música independente autoral, vem do improviso e da loucura que é sustentar esse trabalho”, destaca e convida o idealizador Renato Fanhu.

Seletiva

Para bandas novas e seminovas, a única exigência é ter uma performance ao vivo registrada para a análise do time técnico. Um corpo de jurados composto por músicos/produtores do DF vai selecionar 9 bandas após avaliação. Destas, cada três selecionadas se apresentarão nas Seletivas e concorrerão entre si em shows nos dias 9, 16 e 23 de março também na Infinu, sempre às 20h.

No dia 1º de abril, a “Noite de Encerramento” vai anunciar as três bandas selecionadas de cada dia que, além de se apresentar em show final no local, irão ganhar o prêmio de R$ 2.000,00 cada.