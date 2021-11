Fancy Inc são os primeiros brasileiros a lançar música em colaboração com David Guetta

O duo de DJs e produtores Fancy Inc são os primeiros artistas do país a lançarem uma música em colaboração com o DJ David Guetta

A cena eletrônica brasileira vive mais um momento histórico: o duo de DJs e produtores Fancy Inc são os primeiros artistas do país a lançarem uma música em colaboração com o DJ 3 vezes consagrado como número #1 do mundo pela DJ Mag Top 100 DJs e vencedor de 2 Grammy Awards, o francês David Guetta, através do seu projeto de tech house denominado Jack Back.

Após ser guardada a 7 chaves pelos produtores, ‘Alive’ acaba de ser lançada pela Sink Or Swim, sub-label da Spinnin’ Records e já está disponível em todas as plataformas de streaming. Com vocais conhecidamente arrepiantes do produtor, compositor e vocalista americano Roland Clark, a letra de ‘Alive’ surge como uma sutil coincidência do destino: ela dá sequência à mensagem que o duo brasileiro já vinha trabalhando desde seu último release, o single em colaboração com Vintage Culture, ‘Free’.

Ouça a track ‘Alive’

“Recebemos o vocal através do Roland Clark e de cara tivemos a sensação de que com a ‘Alive’ nós poderíamos continuar a dar evidência à mensagem que iniciamos com ‘Free’: de que a música existe como um processo de libertação e esperança de dias melhores. Essa narrativa é muito potente, e é impossível depois de quase 2

anos parados não nos emocionarmos ao ver a pista reagindo ao refrão: I’m alive again! (Eu estou vivo novamente!) Sentimos que o momento para lançar essa música não poderia ser outro!”

Com mais de 1 milhão de streams no Spotify em apenas 72 horas após o lançamento, a track teve um processo de criação minucioso, planejada e construída em equipe, além de ressaltar pontos já conhecidos e aguardados pelo público quando o assunto é Fancy Inc: baterias marcantes e elementos sintéticos que dão um toque melódico na medida certa à vibe tech da música.