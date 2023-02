Entrevista: Turma do Pagode traz o TDP20 a Brasília

Ao Jornal de Brasília, membros falam do novo trabalho e revelam que têm planos para a capital federal; show é neste sábado (4)

Um dos expoentes do pagode nacional, a Turma do Pagode faz show em Brasília neste sábado (4). O grupo vai mostrar à capital federal o projeto de 20 anos de carreira, o “TDP 20 – Nossa História”, que já começa a despontar como sucesso: as faixas “Só um Pagode” e “Alô Ex” já ultrapassaram, juntas, os 10 milhões de streamings no Spotify.

A Turma do Pagode tem cerca de 23 anos de carreira, e os integrantes são os mesmos desde o início. O segredo para seguir tanto tempo juntos, segundo Thiagão (reco-reco e percussão geral), é o respeito. “Não somos somente um grupo musical, nos tornamos uma grande família”, conta o percussionista, em entrevista ao Jornal de Brasília.

Desde “Lancinho”, que expandiu a Turma do Pagode para todo o país em 2013, o Brasil não deixou mais de cantar sucessos do grupo paulista. “Luz, Cama e Ação”, “Tá Louco Hein”, “Pente e Rala”, “Deixa em Off” e “Sua Mãe Vai me Amar” são alguns dos hits emplacados nos últimos anos — estes dois últimos são músicas oriundas do sertanejo, transformadas em pagode. “Essa parceria começou quando gravamos o TDP XV Anos, projeto em comemoração aos 15 anos de carreira”, relembra Thiagão. O álbum por ele citado foi lançado em 2015 e tinha “Deixa em Off” como carro-chefe. A música toca nos bares e casas de show de todo o país até hoje.

Todos os DVDs da Turma do Pagode (Esse é o Clima, Som das Multidões, Mania do Brasil, TDP XV Anos, Misturadin 1 e 2 e Turma no Quintal) foram gravados em São Paulo. Os fãs de Brasília, que acompanham os shows do grupo desde 2012, criam expectativa para a gravação de algum projeto na capital federal. Thiagão revela que o grupo pensa, sim, em fazer algo por aqui: “Temos planos para Brasília, mas ainda é surpresa”, esconde.

Confira a entrevista completa:

Jornal de Brasília: Para começar, a pergunta clássica de sempre: qual a expectativa para voltar a tocar em Brasília?

Thiagão (Turma do Pagode): Brasília é um lugar incrível! O público é muito pagodeiro e a nossa expectativa é sempre a melhor. Já nos apresentamos muitas vezes e vivemos grandes aqui.

Brasília costuma receber a Turma de forma calorosa, sempre com casa cheia. Já faz mais de 10 anos que vocês fazem show por aqui. Já pensaram em gravar algum trabalho audiovisual na capital federal?

Brasília sempre nos recebe de braços abertos e com uma energia única. Sim, temos planos para Brasília mas ainda é surpresa.

A Turma do Pagode já tem mais de 20 anos de carreira, sem que nenhum integrante tenha saído desde que os 8 atuais se juntaram. Qual o segredo para manter a longevidade?

Acredito que o principal é o respeito. Nós nos conhecemos desde a infância, nossos pais se conhecem e hoje nossas esposas e filhos são amigos. Nós não somos somente um grupo musical, nos tornamos uma grande família.

Sobre o novo álbum, TDP20, como está sendo a aceitação do público? Vocês irão tocar algumas músicas do novo trabalho neste sábado (4)?

Graças a Deus está sendo incrível! Os números no streamings mostram que o público está gostando muito, está demais! “Só Um Pagode”, a música de trabalho, “Alô Ex”, estão na boca da galera e, com certeza, além dos grandes sucessos, vamos tocar algumas músicas de TDP 20 – Nossa História.

Há alguns anos, a TDP tem apostado em canções em parceria com compositores do sertanejo. A aposta tem dado certo, como nos casos de ‘Deixa em Off’, ‘Sua Mãe Vai me Amar’ e agora ‘Só Um Pagode’. Como essa parceria se iniciou?

Essa parceria começou quando gravamos o projeto em comemoração aos 15 anos de carreira. Essa foi a primeira vez que gravamos uma música com compositores de outro gênero – “Deixa em Off” – e essa música até hoje é um dos maiores sucessos do TDP.

Há dois anos, vocês gravaram uma faixa com o grupo Menos é Mais, aqui de Brasília. Para muitos grupos recém-formados, como o Menos é Mais, vocês são referência. Qual a sensação de inspirar quem está chegando agora?

A sensação é que estamos ficando velhos (risos). Para nós é uma enorme satisfação, motivo de muito orgulho. Gostamos muito do Menos é Mais e a música que gravamos juntos se tornou um grande sucesso.

Além de trabalhar na divulgação do TDP20, quais outros projetos para o futuro?

No momento o foco principal é o ‘TDP 20 – Nossa História’. É um projeto grande e ainda tem muita coisa a ser lançada. Mas também já temos novos projetos para realizar, só que ainda não posso falar.

Turma do Pagode em Brasília

Sábado, 4 de fevereiro

A partir das 18h

Bothanic – Setor de Clubes Sul

