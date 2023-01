Bothanic recebe Bell Marques e Turma do Pagode neste fim de semana

Para fechar a programação, domingo (5/2), sobem ao palco os artistas brasilienses Nossa Galera, Doze por Oito, Melão e Lukão e Daniel Futuro

Uma mistura de axé com pagode. Este é o resumo do próximo fim de semana no complexo de entretenimento Bothanic, localizado às margens do Lago Paranoá. Na sexta-feira (3/2), a partir das 19h, Brasília recebe o calor e a energia de Bell Marques. Já no sábado (4/2), é a vez dos grandes hits para os apaixonados com a Turma do Pagode a partir das 16h. Para fechar a programação, domingo (5/2), sobem ao palco os artistas brasilienses Nossa Galera, Doze por Oito, Melão e Lukão e Daniel Futuro compondo aquela roda contagiante de pagode. Os ingressos estão disponíveis no site do Bothanic.

Bell Marques é o responsável por trazer à capital um pedaço do carnaval de Salvador. Quem nunca foi envolvido pelos agitos do cantor? Desde os anos 1980 fazendo sucesso pela banda Chiclete com Banana, o artista seguiu carreira solo em 2014, mas é lembrado até hoje por sucessos do grupo. Em seu repertório, marcam presença canções como “Nicolau”, “Vumbora Vumbora”, “Amor Bacana”, entre outras. Disponíveis no site do Bothanic, os ingressos para o show do Bell Marques, que promete ser um esquenta para a folia carnavalesca do Bothanic, custam a partir de R$ 160 + taxa (meia-entrada feminina do 4º lote).

Seguindo com os agitos do fim de semana, a Turma do Pagode sobe ao palco no sábado. Conquistando o coração dos brasileiros desde 1996 com o pagode romântico, o grupo traz aquele sentimento de aconchego misturado com a paixão da juventude à tona em seus shows. Os ingressos da apresentação estão disponíveis no site a partir de R$ 60 + taxa (meia-entrada feminina do 1º lote).

Para fechar a programação, nada melhor do que uma roda de pagode formada por músicos brasilienses. No domingo, se apresentam os grupos Nossa Galera, Doze por Oito, Melão e Lukão, e Daniel Futuro, colocando a galera para sambar muito ao som de grandes hits. Ingressos disponíveis no site a partir de R$ 30 + taxa (meia-entrada feminina do 1º lote).

Serviço

Bothanic Brasília

Local: Bothanic, St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Data: sexta-feira (03), 19h; sábado (04), 16h e domingo (05), 16h.

Classificação indicativa: 18 anos

Link para compra: Bothanic