Entrevista com Rodrigo Lima, vocalista da banda Dead Fish

A Banda Dead Fish foi uma das atrações principais na noite de ontem no Capital Moto Week.

JB – Como vocês selecionaram as 30 músicas para o lançamento do álbum digital em comemoração aos 30 anos da banda?

Rodrigo Lima – Primeiro a gente fez um “catadão” gigante e fomos entendendo elas, as músicas, dentro de um set. Os caras não tocaram as músicas mais antigas. Fizemos uma discussão interna, mas fica muita coisa de fora, não tem jeito.

JB – E tocar em Brasília. Sabemos que essa pergunta sempre deve ser feita mas nunca é demais perguntar.

Rodrigo Lima – A gente é eterno nessa cidade. Mês passado tocamos em um festival fechado no Lago Sul e agora estamos tocando no Capital Moto Week. Para mim é lindo! Por mim tocaria aqui todo mês!

JB – O que 2022 representa para o Dead Fish?

Rodrigo Lima – Álbum novo e mudanças radicais políticas…se tudo der certo.

JB- Rodrigo, para finalizar deixe uma mensagem positiva para a galera do Jornal de Brasília e que acompanha a banda, que tem uma linha política e de reflexão.

Rodrigo Lima – Ocupem espaço, não tenham medo…acreditem no que vocês estão fazendo. Eu a minha vida inteira acreditei. por mais que eu olhe para trás e veja algumas coisas e pense “era meio ruim” mas era bom. Não se coloque em um lugar menor. A arte é muito importante nesse país. A música também. Nós somos, cultura e arte, as coisas mais bem vistas fora do Brasil.