“Ensinar como faz funk em inglês e espanhol”, diz Anitta sobre álbum Funk Generation

ANE CRISTINA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Anitta lançou nesta sexta-feira (26) o “Funk Generation”, seu sexto álbum de estúdio.

Em coletiva de imprensa, a artista explicou o conceito do álbum: ensinar como se faz funk. “O álbum tem a ideia de ensinar para as pessoas como faz funk para inglês e espanhol. Sempre que um artista internacional tenta fazer funk, eu não sinto que fica com a cara do Brasil, a proposta do álbum é dar esse direcionamento: para ficar com a cara do Brasil é mais ou menos assim”.

É bem diferente, porque a gente tem que achar palavras que impactassem na hora que escutam, no mesmo jeito em português. Em algumas a gente não teve saída, e teve que colocar em português, mesmo.Ela conta que mais clipes serão lançados: “Ainda tem clipe para ser lançado e tem uma surpresa audiovisual bem legal para ser lançada um pouco mais a frente”.