Emmy tem pior audiência da história, com 4,3 milhões de espectadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

O Emmy, principal premiação da televisão americana, teve este ano uma audiência de 4,3 milhões de espectadores, segundo dados da Nielsen. Este é o pior número desde que as medições começaram a ser feitas. Em 2022, a audiência foi de 5,9 milhões de pessoas, o que já era um recorde negativo anterior.

Os números colocaram o Emmy perto do Tony Awards, o prêmio de teatro e musical, que durante décadas atraiu um público significativamente menor. Em junho, contudo, 4,3 milhões de pessoas viram a cerimônia do Tony, um aumento em relação à premiação anterior.

Diversos fatores contaram para a audiência baixa do Emmy. A cerimônia, que aconteceu na segunda (15), havia sido adiada quatro meses por causa das greves de roteiristas e atores em Hollywood no ano passado, no que foi a mudança de data mais significativa do evento em mais de duas décadas.

Além disso, o Emmy enfrentou um jogo de futebol no mesmo horário de sua transmissão e o caucus de Iowa, que marca o início da corrida para as eleições presidenciais americanas este ano. Ambos os eventos, transmitidos pela TV, atraíram milhões de espectadores.

O Emmy também teve a concorrência de outras premiações recentes. Todos os grandes vencedores da noite de segunda —as séries “Succession”, “The Bear” e “Treta”— foram homenageadas no Globo de Ouro na semana passada e no Critics Choice Awards na noite de domingo.