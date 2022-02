Elevation assina rework oficial de ‘Innina Tora’

A gravadora nacional, Elevation Music Records, acaba de lançar o rework oficial de um dos grandes sucessos dos anos 2000, ‘Innina Tora’

A música, que tem os vocais que marcaram época do artista senegalense, Jean Diarra, já está disponível em todas as plataformas de streaming e conta com uma arte de capa produzida a quatro mãos: do ilustrador Renan Vida Torta e do próprio Pedrinho.

“O conceito da arte foi construído em parceria com o Pedro, focamos em retratar o que a track representa, na ideia do público em contato com o som, sobre o corpo respondendo aos estímulos da batida. O homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, foi uma das referências para a arte, exatamente pela obra representar o equilíbrio, beleza e harmonia do corpo humano em movimento, mas dessa vez representada pelo corpo feminino, e com a intenção de retratar não só a anatomia, mas também o sentimento de liberdade que cada um tem na pista de dança, todos os hormônios que produzimos quando dançamos: endorfina, dopamina, serotonina… o nosso universo particular que amamos sentir, mas nem sempre sabemos explicar”, compartilha o ilustrador Vida Torta sobre o processo criativo da arte de capa.