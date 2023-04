Dudu Pacceli e Sagaz lançam misteriosa e enigmática “Frankenstein”

Faixa cria analogia ao tratar sobre relacionamentos tóxicos

Nesta sexta-feira (14), o produtor musical brasiliense Dudu Pacceli se une ao mineiro Sagaz para o lançamento da inédita “Frankenstein”. A faixa retrata um relacionamento tóxico, com um dos envolvidos tentando moldar a personalidade do outro conforme sua vontade, criando uma analogia com a história do monstro de Frankenstein.

Com um refrão marcante, traz uma vibe misteriosa e enigmática, guiada por guitarras envolventes e instrumentos orgânicos alinhados com elementos digitais.

Ouça “Frankenstein” nas plataformas