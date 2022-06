Disco perdido de Gilberto Gil gravado em Nova York em 1982 é resgatado

O artista recebeu um museu virtual na plataforma Google Arts & Culture; A amostra tem um acervo com mais de 41 mil imagens

Gilberto Gil ganhou nesta terça (14) um museu virtual na plataforma Google Arts & Culture. A mostra digital, lançada no ano em que o cantor faz 80 anos e se tornou um imortal da Academia Brasileira de Letras, tem um acervo com mais de 41 mil imagens distribuídas em 140 seções, além de 900 vídeos e gravações históricas digitalizados.

Um dos destaques é um disco nunca lançado, gravado em 1982 em Nova York e que se perdeu quando o compositor voltou ao Brasil. O álbum foi encontrado pelos pesquisadores Chris Fuscaldo e Ricardo Schott durante o processo de pesquisa e digitalização dos materiais do artista. Todas as faixas estão disponíveis para audição, incluindo gravações inéditas como “You Need Love” —ouça aqui.

Intitulada “O Ritmo de Gil”, a mostra realizada em parceria com o Instituto Gilberto Gil tem uma coleção de itens da trajetória de um dos expoentes da Tropicália, e se vale de documentos, fotos e vídeos para tratar da influência do cantor na cultura brasileira e internacional.

É dividida em três grandes partes —uma dedicada à sua música e discografia, outra sobre momentos de sua vida, incluindo fotos de família de sua infância e adolescência, e uma terceira sobre a influência de Gil no cenário global da música.

Esta é a primeira retrospectiva de um artista brasileiro vivo na plataforma, e está disponível em português, inglês e espanhol.

O Ritmo de Gil

Onde: Google Arts & Culture

Preço: Grátis

Autor: Instituto Gilberto Gil

Link: https://artsandculture.google.com/project/gilberto-gil