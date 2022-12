Disco gravado em 2002 por Marcos Zilli & Banda Terceira Geração chega aos streamings

Em 2002, o grupo de música tradicional regional entrou em estúdio e gravou o disco autoral “Carro Turbinado”. Porém, o grupo encerrou suas atividades logo em seguida

Em meados de 2000, o conjunto gaúcho Marcos Zilli e Banda Terceira Geração estava em seu auge. Com a aceitação abundante do público em festas, bailes e outros espaços, surgiu a ideia da banda registrar suas canções já conhecidas do público em um CD, à época essencial na divulgação e consolidação dos trabalhos dos artistas. Em 2002, o grupo de música tradicional regional entrou em estúdio e gravou o disco autoral “Carro Turbinado”.

Porém, o grupo encerrou suas atividades logo em seguida, o que tornou o álbum apenas uma memória para os integrantes e a equipe de gravação. Duas décadas depois, no entanto, o vocalista e violonista Marcos Zilli sentiu a necessidade de reviver este momento, lançando nas plataformas digitais as 15 faixas gravadas naquela ocasião, com o apoio técnico e moral do cantor e compositor conterrâneo J Sotilli, que, desde 2021, vem lançando suas canções autorais.

Ouça nas plataformas de streaming

Agora, “Carro Turbinado” está disponível na íntegra. O público poderá conhecer a sonoridade dançante ao estilo de banda popular de bailão do sul do Brasil a partir de canções alegres e otimistas, com mensagens e temáticas variadas sobre o cotidiano amoroso e festivo e embaladas por vários gêneros musicais, tendo a valsa, bandinha e katchaka como os principais.

“Carro Turbinado” renova a vida artística de Marcos Zilli, artista nascido em General Cadorna, Distrito de Nova Alvorada-RS, e apaixonado pela cultura sulista e suas tradições. Envolvido na música desde a adolescência, teve que dedicar seu tempo à outras atividades, como a de operador comercial, que desempenha atualmente em sua própria empresa.

O disco já está disponível em plataformas como Spotify, Deezer, Youtube e outras. Além disso, Marcos Zilli deixa as canções já registradas e patenteadas à disposição caso cantores e bandas queiram regravá-las.