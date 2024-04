Diplo vai abrir show de Madonna no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A apresentação pública de Madonna na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, vai ter a abertura de Diplo. O DJ americano é o convidado para subir ao palco em 4 de maio.

O início está previsto para às 20h. O músico deixa claro em suas redes que adora o funk carioca e tem parcerias com Anitta, Pabllo Vittar, Deize Tigrona e Bonde do Rolê. “Te amo, Rio. Me apresentar com Madonna será talvez o maior evento de toda a minha vida”, escreveu ele no Instagram.

O show da cantora no estado carioca encerra a turnê “Celebration”, que comemora seus 40 anos de carreira, e é esperado que bata o recorde de público

Está previsto a presença de um milhão de pessoas na praia. O recorde anterior é de 126 mil pessoas, em 1990, no estádio de Wembley, no Reino Unido, com a “Blond Ambition Tour”.