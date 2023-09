Diego & Victor Hugo liberam segunda parte de “Pra BB”

Com 10 regravações, compilado chega nas plataformas de áudio nesta quinta-feira (21) às 21h

Depois de alcançar mais de 10 milhões de visualizações com “Bestasexual”, Diego & Victor Hugo partem para o volume 2 do audiovisual “Pra BB”. A dupla tem o medley “Você Decide/ Acabou o Amor” como faixa foco. Somando mais nove regravações, entre os maiores sucessos nacionais, o compilado fica disponível em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira (21) às 21h.

Ouça “Pra BB” nas plataformas digitais

Composta por ​​Elias Muniz/ Maestro Pinocchio, o medley dos amigos traz um verdadeiro modão. Enquanto “Você Decide” é uma canção do Rick & Renner de 2002, “Acabou o Amor” é hit de Eduardo Costa de 2005, ambos clássicos do sertanejo. Nesta sexta-feira (22) às 12h, os fãs já poderão conferir o videoclipe oficial da faixa foco, enquanto os demais vídeos seguem um calendário próprio no Youtube – confira as datas abaixo.

“A galera está curtindo demais esse nosso projeto. Estamos muito felizes com todo o feedback que recebemos. Foi tudo feito com muito carinho para que vocês curtissem. Poder relembrar e gravar essas modas que fizeram parte da história e que foram e ainda são sucesso no sertanejo toca nosso coração e traz nostalgia. Essa primeira moda que vamos soltar o vídeo tem uma participação mais do que especial e que temos a honra de tê-lo em nosso escritório, Nando Moreno, ele tem uma vibe boa demais, é muito talentoso e tem uma presença de palco incrível! Escrevam esse nome que ele ainda vai fazer muita história na música” diz Diego

“Lançar este segundo volume é uma mistura de sensações para a gente, estamos muito ansiosos para ver como vai ser a recepção do público, mas também bastante felizes por disponibilizar mais uma parte desse projeto. Foi um DVD em que estivemos presentes em todos os processos, e ver o resultado dele é uma sensação indescritível.” compartilha Victor Hugo

“Pra BB” foi gravado no Palácio de Cristal, em Uberlândia – cidade onde a dupla começou sua carreira há mais de 13 anos – e contou 20 regravações, incluindo os maiores sucessos nacionais e duas canções inéditas, entre elas “Bestasexual”, faixa já lançada no Volume 1. O projeto, que foi produzido por Junior Melo, dirigido por Rafael Vanucci e com a ajuda de Diego & Victor Hugo em todo processo do audiovisual e da escolha das músicas, já atingiu a marca de 23 milhões de streams somados.