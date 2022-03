Diego & Victor Hugo lançam “Conselho Bom” ao lado de Maiara & Maraísa

Duas das maiores duplas do cenário musical atual se unem para trazer um hino profundo de auto aceitação e amor próprio

Consagrados como uma das maiores duplas do mercado sertanejo, com status de maiores hitmakers do segmento, Diego & Victor Hugo trazem mais uma música profunda, com arranjos belíssimos e participação especial de Maiara & Maraísa. “Conselho Bom”, um hino de auto aceitação e amor próprio, está disponível em todas as plataformas digitais e conta com clipe que reflete a letra, trazendo mais intensidade à faixa.

Confira: https://smb.lnk.to/ConselhoBom

Assista: https://youtu.be/aCpRpT_warM

“Essa é uma música que tem uma mensagem de empoderamento”, conta Victor Hugo. “A pessoa que está vivendo a história da música teve uma experiência não muito boa com um relacionamento e vai deixando de lado a ‘própria vida’, começa a ficar mais triste, deixa de se preocupar consigo mesma. A ideia da música é passar um conselho para quem está sofrendo com algo parecido. No fim das contas, a gente tem que se amar primeiro. É uma mensagem positiva, que precisamos ter um pouco mais de amor próprio, que não devemos deixar a opinião dos outros interferir no nosso bem estar”, encerra o artista.

“Conselho Bom” é uma composição de Flavinho Tinto, Douglas Mello, Nando Marx e Cristhyan Ribeiro, e conta com uma curiosidade interessante. A música foi pensada para ser um conselho mesmo para uma amiga do Flavinho e sua esposa. Um certo dia eles encontraram com ela no bar e ela não estava arrumada como de costume. Ela contou que tinha terminado o casamento e a canção surgiu dessa ideia que ela precisava deixar isso para trás e se amar mais.

Foto/Reprodução

Com direção de Flaney Gonzallez, o vídeo é composto de simbolismos, intercalando cenas “rebobinadas” da briga do casal, com os artistas cantando nesta mesma casa, até voltar à lágrima que escorria no rosto da mulher, devolvendo o seu sorriso. A concepção do clipe casa perfeitamente com a música, que diz: “Você Precisa Se Amar Primeiro / Não Esperar O Amor Do Segundo / Nem Se Importar Com A Opinião De Terceiros / Sai Desse Quarto / Lá Fora Tem Um Mundo / Mete Na Cara Um Sorriso / Manda A Tristeza Pros Quintos”.

A faixa, com produção de Junior Melo, que trouxe ingredientes diferenciados para os arranjos, como o solo de guitarra na divisão da faixa, tem todos os elementos que colocaram Diego e Victor Hugo como um dos principais artistas do sertanejo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, a dupla conta com mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, figurando no Top 30 artistas brasileiros mais ouvidos na plataforma de áudio. Já ultrapassaram a marca de 2 bilhões de visualizações no YouTube e são os artistas brasileiros #17 na Deezer e #82 no mundo. O álbum “Equilíbrio”, que trouxe os sucessos “Facas” (Diamante Triplo, com mais de 600 milhões de streams) e “Desbloqueado” (Diamante Duplo, com mais de 230 milhões de execuções), ocupa a posição #7 entre os álbuns mais escutados no Spotify Brasil e é Platina Triplo, com mais de 1 bilhão de plays nas plataformas digitais.