Dentro do BBB, Arthur Aguiar lança faixa com participação de Matheus & Kauan

“Casa Revirada” ganhou participação da dupla e foi lançada nesta quinta (17), em todas as plataformas digitais

Investindo bastante em sua carreira de cantor, Arthur Aguiar deixou duas músicas inéditas gravadas antes de entrar na casa do BBB 22. A estratégia pensada para o primeiro lançamento, que aconteceu na última quinta-feira, 17, envolve uma ação especial. Depois de colocar voz na canção “Casa Revirada” em estúdio, o cantor enviou uma mensagem para a sua equipe com um desejo especial: o de gravar com a dupla Matheus & Kauan.

Arthur admira o trabalho dos irmãos e sempre foi muito bem tratado por eles. Quando compôs a faixa, logo pensou na participação da dupla e o quanto engrandeceria o projeto tê-los dividindo os vocais com ele. Na sequência, Arthur entrou em confinamento e não pôde fazer o convite pessoalmente para a dupla, deixando o papel para seu empresário. Assim que Matheus e Kauan receberam a música, aceitaram o convite e, assim como nós, estão ansiosos para saber a reação do Arthur ao descobrir que esse grande feat se tornou realidade.

Ouça Aqui: https://onerpm.link/casarevirada

Foto/Reprodução

“Casa Revirada”, produzida por WR no Beat, foi escrita por Arthur Aguiar junto de Cantini e Thiagão, ficou disponível no dia 17 de fevereiro, às 20h, em todas as plataformas de música. No mesmo dia e horário, também foi liberado um lyric vídeo no canal oficial de Arthur Aguiar no YouTube – acesse aqui.

A veia artística de Arthur Aguiar sempre falou mais alto e, desde muito jovem, sua paixão pela música o impulsiona a realizar seus sonhos. Seu primeiro trabalho envolvendo atuação e música foi na novela Rebelde (2011) e, desde então, concilia a vida de cantor, compositor e ator ao longo de seus 13 anos de carreira. Seu direcionamento artístico é feito pelo empresário Pedro Mota, que também conduz a carreira de Claudia Leitte, Cesár Menotti e Fabiano, Mano Walter, Dj Ralk e Lucas Veloso.