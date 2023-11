Deezer revela nova identidade visual

Agora, o roxo dá o tom à marca

A Deezer apresentou hoje (7), no Deezer Drop (evento comemorativo no La Gaîté Lyrique, em Paris), sua nova identidade visual. A empresa agora adota uma nova personalidade, com um logotipo representado por um coração roxo.

A empresa diz estar se reinventando como uma plataforma de serviços e experiências, tendo “expressão” e “conexão” como direcionais para auxiliar artistas, fãs e parceiros a serem e pertencerem por meio da música. Junto à nova identidade, a Deezer também está apresentando uma experiência de usuário e design aprimorados no app.

“Nós transformamos a Deezer nos últimos dois anos, e o dia de hoje simboliza um marco importante ao apresentarmos nossa nova identidade e logomarca, ao mesmo tempo em que mostramos como o nosso produto evoluiu para uma plataforma com a qual as pessoas podem experienciar e viver a música de uma forma que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar”, diz Jeronimo Folgueira, CEO da Deezer. “O amor pela música e por ajudar as pessoas a serem e pertencerem por meio da música sempre estiveram no coração da Deezer e, portanto, era hora de embarcarmos nesta nova jornada onde nós reforçamos esse compromisso com os fãs, artistas e parceiros.”

“Atualizar nossa identidade visual nos dá a oportunidade de contar nossa história de um jeito mais emocional, conectado com os fãs de música, artistas e parceiros estratégicos por meio de dicas visuais para as pessoas saberem que com a Deezer elas possa aproveitar a música ao máximo”, conta Maria Garrido, CMO global da Deezer. “É um passo necessário na nossa evolução como marca e como empresa, inaugurando uma nova era e empoderando todos a serem e pertencerem por meio da música”.