David Guetta lança nova versão de  “I’m Good (Blue)”, com Ludmilla e LIT killah

O single de grande sucesso global de David Guetta e Bebe Rexha, “I’m Good (Blue)”, está de volta em um novo e aprimorado remix latino, com participação dos artistas Ludmilla e LIT killah, já disponível em todas as plataformas digitais . Atualizando o hit clássico para o público latino-americano de David Guetta, a nova versão apresenta performances vocais impressionantes da cantora brasileira e do rapper argentino.

David Guetta se apresentou recentemente no Festival Sou Manaus, no coração da floresta amazônica. Sobre o evento, ele afirmou que mal podia esperar para voltar e experimentar “aquela energia incrível e especial” novamente. Os fãs sul-americanos poderão comemorar o final de 2023 com Guetta, que também acaba de anunciar que retornará ao Brasil para um grande show de réveillon no Rio de Janeiro.

O single original “I’m Good (Blue)”, com a participação do ícone pop Bebe Rexha, tem mais de 2,2 bilhões de streams globais até o momento, alcançou o TOP 1 na parada global do Spotify e também o primeiro lugar nas paradas oficiais em 11 mercados, conquistando a posição #1 no Top 40, Hot AC e Dance radio nos EUA.

Com uma voz poderosa e um talento único para compor, a artista Ludmilla é a cantora afro-latina mais ouvida do mundo. Após seu primeiro sucesso, “Fala Mal de Mim”, e uma carreira com rápida ascensão, Ludmilla assinou contrato com a Warner Music em 2014, seguido pelo single de sucesso “Sem Querer”. Desde então, ela lançou nove álbuns multi gêneros com faixas que figuraram nas paradas musicais da Billboard Brasil e de diversas rádios brasileiras, e foi indicada duas vezes ao Grammy Latino, vencendo em 2022 na categoria “Álbum Samba/Pagode”. Ela também colaborou com Major Lazer, Skrillex, Stefflon Don, Ty Dolla Sign, e sua música foi apresentada em projetos internacionais como Savage X Fenty V.1 de Rihanna. Sobre a parceria com David Guetta e LIT killah, Ludmilla disse: “A música é o que me impulsiona e realmente me abriu as portas para viver momentos enriquecedores como este. Estar nesta nova versão ao lado de artistas que admiro profundamente, e que levaram a música a muitos lugares, me motiva ainda mais a fazer o mesmo com a minha arte”.

O rapper argentino LIT Killah, nascido em Buenos Aires, alcançou a fama pela primeira vez como concorrente no El Quinto Escalón. Ele ganhou reconhecimento global com sucessos como “Apaga el Celular”, “Bufón” e “Flexin”. Em 2021, lançou seu álbum de estreia “MAWZ”, que se tornou o 4º mais ouvido no Spotify Global, durante sua semana de lançamento. Em 2022, lançou sucessos como “La Trampa Es Ley”, “La Tormenta” e “Killer Bombón”, como parte de seu segundo álbum “SNIPEZ”. Em 2023, recebeu o Prêmio Heat como Artista Revelação e lançou o hit “Los del Espacio” alcançando a posição TOP 16 global, além de se manter no TOP 200 por mais de 120 dias.

David Guetta é um dos artistas mais ouvidos no Spotify em todo o mundo, com mais de 35 bilhões de streams globais, vendendo mais de 50 milhões de discos. Em sua carreira, ele foi eleito o melhor DJ do mundo três vezes na cobiçada pesquisa Top 100 da DJ Mag e é um dos artistas de streaming de maior sucesso, alcançando a primeira posição nas paradas do iTunes em mais de 113 países, além de alcançar mais de 24 milhões de ouvintes globais no Spotify.

No início deste ano, o ícone internacional ganhou o prémio ‘Dance Song of The Year’ pelo sucesso ‘I’m Good (Blue)’ no IHeartRadio Music Awards, onde também foi anteriormente nomeado ‘Dance Act of the Year’. Ele também recebeu recentemente prêmios de ‘DJ do Ano’ no NRJ Music Awards, ‘Produtor do Ano’ no Brits e ‘Produtor nº 1’ na 1001Tracklists, continuando a consolidar seu status no topo da lista de DJs.