Daddy Yankee lança seu novo álbum “Legendaddy”

Contando com 19 faixas o novo trabalho ainda ganha as participações de Rauw Alejandro, Nile Rodgers, Mike Towers, Bad Bunny e outros

Uma nova era de Daddy Yankee está chegando! O astro estabelece um novo marco com a chegada de seu álbum de despedida “Legendaddy”. No início desta semana, o artista surpreendeu o mundo quando compartilhou um vídeo sincero nas redes sociais e anunciou que se afastará da música após uma carreira ilustre e pioneira. Sua postagem no Instagram conquistou mais de 19 milhões de visualizações e, logo após seu anúncio, Daddy Yankee se tornou trending topic no Twitter nos EUA e em vários países da América Latina.

“Hoje, estou anunciando minha aposentadoria da música, dando a vocês minha melhor produção e minha melhor turnê de shows. Vou me despedir celebrando estes 32 anos de experiência com este novo item de colecionador, o álbum “Legendaddy”. Vou dar a vocês todos os estilos que me definiram, em um único álbum”, disse o artista.

“La Última Vuelta World Tour” terá início em Portland, Oregon, no Moda Center, em 10 de agosto de 2022. Os ingressos em pré-venda estarão disponíveis a partir de sexta-feira, 25 de março de 2022, seguidos por ingressos de venda ao público em geral a partir de quarta-feira, 30 de março de 2022.

“Legendaddy” é o primeiro álbum de Daddy Yankee em 10 anos.

LEGENDADDY ALBUM TRACKLIST

1) Legendaddy

2) Campeon

3) Remix

4) Pasatiempo

5) Rumbaton

6) X Ultima Vez

7) Para Siempre

8) Uno Quitao Y Otro Puesto

9) Truquito (Skit)

10) El Abusador Del Abusador

11) Enchuletiao

12) Agua

13) Zona Del Perreo

14) Hot

15) La Ola

16) Bombon

17) El Rey De Lo Imperfecto

18) Impares

19) Bloke